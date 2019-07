Studiare, imparare e sorridere al futuro: al via il progetto per i minori stranieri non accompagnati

Regione Molise, Ambito territoriale di Campobasso e Ares scarl insieme per dare concretezza al ‘Job Learning’ che favorirà l’inclusione attraverso un percorso formativo

CAMPOBASSO. Questa mattina, presso la struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, la presentazione del progetto ‘Job Learning’ dell’Ambito Sociale Territoriale di Campobasso.

Realizzato in partenariato con la Regione Molise e Ares Scarl, è stato ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Interno attraverso il Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione (FAMI) 2014/2020.

Obiettivi rilevanti quelli che persegue il progetto che riguarda l’accoglienza, l’assistenza e l’ inclusione di minori stranieri non accompagnati.

Si punta innanzitutto all’autodeterminazione e all’ emancipazione dei minori destinatari del ‘Job Learining’ ma anche a favorire l’integrazione attraverso una sorta di ‘preparazione’ dei cittadini ad una maggiore inclusione dei minori.

Stimolando i servizi e le politiche attive per l’occupazione, si creano strumenti innovativi e replicabili di inserimento lavorativo. Il tutto ‘calato’ sul territorio attraverso la creazione di una rete permanente che favorisca l’inserimento socio-lavorativo.

Coinvolti nel progetto 83 giovani ospiti delle strutture di Campobasso, Casacalenda, Ripabottoni, Cerro al Volturno e Scapoli.

I ragazzi saranno ‘profilati’ per verificare le competenze, le conoscenze e le aspirazioni. Poi seguirà una fase di colloqui di orientamento, formazione per il mercato nazionale e locale. Grande attenzione alla formazione anche attraverso un corso intensivo di informatica che consentirà ai ragazzi di acquisire quel know how indispensabile per poter guardare al futuro.

Il progetto è finanziato dalla Regione Molise (presente oggi all’evento di presentazione attraverso l’assessore Luigi Mazzuto), dall’Ambito territoriale di Campobasso (il Comune era rappresentato dall’assessore Luca Praitano) e dall’Ares scarl che ha ideato e che realizzerà il progetto.

