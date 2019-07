‘Festival del Sarà’: in piazza a Termoli il confronto pubblico sull'autonomia differenziata

Sul palco di Piazza Duomo il presidente della Regione Molise Donato Toma discuterà del tema con altri governatori regionali e giornalisti

TERMOLI. Mercoledì 24 luglio prenderà il via l’evento ‘Il futuro dell’Italia, il futuro delle Regioni’. Governatori a confronto per la terza edizione del Festival del Sarà. Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, accoglierà in piazza Duomo a Termoli alle ore 21.00 governatori e rappresentanti delle Regioni del Sud (Sicilia, Abruzzo, Basilicata), mentre di 3 governatori del nord si ascolteranno interventi in video (Bonaccini Fedriga e Zaia) per discutere di un tema caldissimo dell'attualità politica e per la tenuta del governo Conte: l'autonomia differenziata.

Si cercherà di comprendere come l’esito del voto delle elezioni europee possa incidere sul processo di attuazione della riforma costituzionale dell’autonomia regionali prevista dall’art. 116 della Costituzione. Ci si chiederà se il processo subirà un’accelerazione e come sarà possibile conciliare il desiderio sempre crescente di autonomia delle regioni del nord, senza distinzione di colore politico, con l’esigenza di garantire il livello il più possibile omogeneo di diritti - accesso ai servizi sanitari e al mercato del lavoro - dei cittadini del Sud Italia.

Sarà possibile delineare un percorso virtuoso per garantire la forte richiesta di autonomia dei cittadini del nord e allo stesso tempo non tradire il principio di solidarietà riconosciuto dalla Costituzione? Moderati da Antonello Barone e introdotti dalla nota politica del giornalista di SkyTg24 Alessandro Taballione i governatori commenteranno un’indagine di mercato condotta dalla Digis Ricerche e presentata da Nicola Cesare, Ad Cesare Group, sul giudizio degli italiani in merito ai temi dell’autonomia regionale avanzata. Un primo appuntamento che vuole divenire un’occasione da ripetere ogni anno per fare il punto con i governatori delle regioni italiane sul futuro del Paese.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale