Punto nascita, il giorno del ricorso. Romano: l’Asrem non ha stipulato alcun accordo di confine a tutela delle partorienti

La sentenza, attesa dai ricorrenti ma anche da migliaia di cittadini del basso Molise e dai Comitati che vigilano sulla questione Sanità, potrebbe essere depositata entro venerdì

CAMPOBASSO. Terminata la camera di consiglio collegiale per la sospensiva. Da ora inizia il count down uin attesa della decisione del Tar Molise in merito alla chiusura del Punto Nascita del San Timoteo di Termoli.

Sedici sindaci e una ventina di future mamme hanno dato mandato agli avvocati Massimo Romano e Vincenzo Iacovino di portare all’attenzione della Giustizia amministrativa il provvedimento che arriva ad inizio estate e con la Bifernina a mezzo servizio (e non si tratta di particolari di poco conto, per chi deve essere trasferito in un altro nosocomio, magari con le doglie iniziate) dopo la decisione del Comitato nazionale Percorso Nascita che ha giudicato il reparto dell’ospedale di Termoli carente in quanto a sicurezza.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha già sospeso gli effetti del decreto di chiusura con una ordinanza cautelare: il reparto ha riaperto, ci sono stati ricoveri e nascite. E, in più, l’arrivo di nuovi medici (perché anche la carenza di ginecologi ha avuto il suo peso nelle valutazioni del Comitato nazionale Percorso Nascita).

“Abbiamo evidenziato che, dai documenti depositati dall’Asrem, abbiamo avuto conferma del fatto che non sia stato stipulato alcun accordo di confine con le regioni limitrofe. Il che significa che non esiste alcuna certezza per le partorienti di poter essere ricoverate altrove. Inoltre – spiega Massimo Romano - se a fine giugno c’era carenza di medici ginecologi, evidenza che ha indotto la Asrem a chiudere, oggi ne sono stati assunti, o sono in procinto di essere assunti, ben 9 professionisti”.

La parola ora passa al Tar, e il Basso Molise aspetta con il fiato sospeso.

