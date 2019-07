Al Molise i fondi per l’edilizia sanitaria: il ministro Grillo conferma

Il titolare del dicastero alla Salute rimarca i ritardi nell’erogazione, legati alla mancata presentazione delle reti ospedaliere.Pubblico e privato potrebbero contendersi i finanziamenti, nuova bagarre in vista

CAMPOBASSO. Tiene banco, e non potrebbe essere diversamente, il variegato e complesso mondo della sanità pubblica.

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, nell’annunciare lo sblocco dei primi 236 milioni destinati alla Sicilia per il rilancio dell’edilizia sanitaria, ha spiegato che stanziamenti di fondi in tal senso interesseranno presto anche Molise, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, regioni che “hanno tardato a presentare le reti ospedaliere e che si stanno mettendo in regola per ricevere le risorse utili per l'edilizia sanitaria".

La salute dei cittadini, rileva il ministro, "passa anche per ospedali e strutture che rispettino le misure di sicurezza. Il cambiamento del Paese passa da misure concrete. Noi passiamo dalle parole ai fatti".

Si tratta di 42 interventi finanziati: 25 riguardano il potenziamento delle strutture territoriali (realizzazione di PTA, RSA, centri di riabilitazione ecc); 17 sono inseriti nell'ambito delle strutture ospedaliere, riguardano essenzialmente adeguamenti strutturali e impiantistici, acquisizione di tecnologie, miglioramento della funzionalità di pronto soccorsi e sale operatorie.

Il tema dell’edilizia sanitaria e della mancata manutenzione dei presidi è stato rimarcato con forza anche lunedì, nel corso dell’assemblea pubblica dei Comitati per la Sanità pubblica (domani alle 17 si vedranno a Larino). Anche il ‘lasciar andare’ le strutture, non intervenire adeguatamente, secondo Italo Testa, è stato uno dei ‘sintomi’ del progressivo smantellamento della sanità pubblica che sommato al ricorso massiccio all’assistenza privata convenzionata, al debito conseguente e al blocco del turn over, ha fatto collassare l’intero sistema.

Torna quindi di estrema attualità, visto che è stato rimarcato nel corso dell’incontro pubblico, la destinazione di fondi pubblici alla sanità privata. Anche per interventi di edilizia sanitaria.

Come nel dicembre del 2015, quando l’allora commissario Frattura, destinò 28 milioni di euro a fondo perduto per la realizzazione della nuova ala del Neuromed. Lo raccontò senza troppi peli sulla lingua Massimo Romano (che oggi difende i ricorrenti contro la chiusura del Punto Nascita del San Timoteo, ndr) nel corso di una manifestazione davanti al Consiglio regionale voluta dal Forum in difesa della Sanità pubblica.

