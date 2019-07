Fondi agli asili nido: il Tar impone al governo la retromarcia, criteri illegittimi

Importante risultato ottenuto dagli avvocati Salvatore e Giuliano Di Pardo. Anche la consigliera regionale del Partito Democratico Micaela Fanelli si esprime a riguardo



CAMPOBASSO. Sulla questione dei criteri adottati per le risorse da destinare agli asili nido arriva una svolta importante a favore dei comuni che lamentavano illegittimità nell’assegnazione. Il governo, infatti, attraverso il sottosegretario Laura Castelli, ha stabilito un livello minimo e uno massimo di servizio che viene riconosciuto a tutti i Comuni, redistribuendo il Fondo di solidarietà comunale.

Si è dato dunque seguito alle istanze di Salvatore e Giuliano Di Pardo, gli avvocati che stanno portando avanti il contenzioso di oltre 70 comuni davanti al Tar del Lazio sul problema del mancato finanziamento degli asili nido al sud. “Finalmente – commenta Salvatore Di Pardo - il governo prende atto delle illegittimità dei criteri finora seguiti per ripartire le risorse del fondo perequativo di solidarietà comunale. Criteri che penalizzavano gravemente i piccoli comuni, in particolare del centro sud, non riconoscendo a questi alcuna risorsa per garantire ai bambini e alle loro famiglie il servizio di asilo nido. Zero erano infatti le risorse assegnate a fronte di migliaia di bambini fino a due anni a cui i comuni dovevano garantire il servizio”.

“Si tratta – secondo Giuliano Di Pardo - di un primo risultato di una lunga battaglia partita dal libro inchiesta di Marco Esposito che ha determinato una vera e propria rivolta dei comuni che hanno agito davanti al Tar del Lazio. Determinante è stata poi l'ordinanza del giudice amministrativo che ha imposto al governo di giustificare i criteri seguiti nel riparto delle risorse, alla luce del fatto che i comuni ricorrenti non ricevevano neppure un euro per garantire l'assistenza ai tantissimi bambini residenti. Tuttavia c'è grande soddisfazione perché il governo ha finalmente sanato una situazione oggettivamente illegittima e molto penalizzante per i comuni del sud”.

A esprimere soddisfazione la capoguruppo del Pd in Consiglio regionale Micaela Fanelli: “Un primo, indiscusso e importantissimo risultato storico per i Comuni con peggiori condizioni socioeconomiche – le sue parole - Per primi, a livello nazionale, nel corso della nostra battaglia sul regionalismo differenziato, denunciammo l’illegittimità, oltre che l’incostituzionalità e l’ingiustizia, perpetrata dal Governo gialloverde – e in special modo dal Ministero dell’Interno – nel negare ai Comuni più svantaggiati le risorse necessarie per poter erogare le prestazioni minime, portando come esempio nazionale il “caso Riccia” nella conferenza stampa di presentazione del ricorso tenuta in Senato lo scorso 21 marzo.

Anche grazie al prezioso lavoro del giornalista de il Mattino Marco Esposto – continua Fanelli - e del suo libro denuncia ‘Zero al Sud: la storia incredibile (e vera) dell’attuazione perversa del federalismo fiscale’, cui si aggiunge quello tecnico del responsabile finanziario dell’Unione dei Comuni del Tappino Mena Iapalucci, ci siamo resi conto che il Governo nazionale aveva di fatto stracciato 'art. 119 della Costituzione, istitutivo del ‘fondo perequativo’, che serve a redistribuire risorse in favore dei Comuni più ‘deboli’, al fine di garantire che anche questi possano soddisfare i livelli minimi di assistenza, evitando così che in Italia esistano Comuni di serie A (cioè quelli che vengono prima, prevalentemente quelli del Nord Italia) e Comuni di serie B (quelli che vengono dopo, prevalentemente quelli del Sud)".

E allora - ha concluso Micaela Fanelli - salutiamo con soddisfazione la ‘marcia indietro’ del Governo sui fondi necessari a garantire il servizio asili nido e restiamo fiduciosi sull’esito generale del ricorso, che sarà discusso nel prossimo mese di ottobre presso il Tar del Lazio, nella certezza di percorrere la giusta strada politica e amministrativa verso il ripristino della legalità e della giusta considerazione a cui ha diritto il Sud Italia e tutti i suoi Comuni".

