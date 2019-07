Viabilità, stanziati i fondi per la variante alla Fondovalle del Tappino

L’annuncio del portavoce del Movimento Cinque Stelle alla Camera dei Deputati Antonio Federico. L’intervento rientra nell’aggiornamento 2018-2019 del Contratto di programma Anas 2017-2020

ROMA/PIETRACATELLA. Via libera del Cipe all’aggiornamento del Contratto di Programma Anas 2017-2020. Ed ecco che tra le priorità dell’ente strade finisce anche il Molise, con la realizzazione, tra gli interventi in cantiere e quelli ancora in fase di definizione, della variante alla Fondovalle del Tappino, nel territorio del Comune di Pietracatella.

L’annuncio è del portavoce del Movimento Cinque Stelle alla Camera dei Deputati Antonio Federico: “Si tratta di un passo importante per garantire ai cittadini una viabilità degna e sicura. Un passo compiuto grazie al Ministro Danilo Toninelli, con cui abbiamo avuto una continua interlocuzione dopo aver raccolto i disagi dei cittadini e le sollecitazioni di Giunta e Consiglio regionale del Molise. Per noi sono queste le opere davvero utili e prioritarie per il Paese, perché migliorano la qualità della vita dei cittadini”.

L’opera riguarda un versante interessato da un esteso movimento franoso che ha provocato gravi disagi agli automobilisti e agli abitanti della zona, in generale. “Parliamo, infatti, dell’unica arteria – ancora Federico - che connette le provincie di Campobasso e Foggia; una strada fondamentale per circa 30 comuni e migliaia di cittadini”.

