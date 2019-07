Nomine, scattano i poteri di Micone: il presidente del Consiglio nomina il CdA di Molise Acque

Il vertice di Palazzo D’Aimmo ha provveduto ad individuare anche i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell’Arsarp e del Consorzio per lo sviluppo industriale della Valle del Biferno

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale non procede e sulle nomine scattano i poteri sostitutivi: il presidente del Consiglio regionale, per la seconda volta, è ‘costretto’ a richiamarli e utilizzarli e quindi ha provveduto alle designazioni dei componenti del CdA di Molise Acque, del collegio dei revisori dell’Arsarp e del Consorzio Biferno.

Nel CdA di Molise Acque, l’azienda speciale di emanazione regionale al cui vertice il governatore Toma ha designato Giuseppe Santone in qualità di commissario straordinario (ma indicando in delibera che ne sarà anche presidente, non appena nominato il Consiglio di Amministrazione), il vertice di Palazzo D’Aimmo ha designato Donato Mastropietro e Carlo Di Nicola.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (Arsarp) sono Nicola Iacovelli (con funzioni di presidente), Antonio Digati e Katya D’Annese.

Al Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per lo sviluppo industriale della Valle del Biferno, il presidente Micone ha nominato Antonio Capasso (con funzioni di presidente), Vittorio Vescio ed Evelina Capezzone De Ioannon (componenti effettivi) mentre i membri supplenti sono Giuseppe Luigi Lallopizzi e Emilio Castelli.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale