Molise Pride, orgoglio e consapevolezza. Un fiume di musica, colori e sorrisi travolge Campobasso

Seconda edizione del corteo che porta all’attenzione i temi della comunità Lgbt

CAMPOBASSO. La festa è servita, anche per questa seconda edizione del Molise Pride. La musica, quella che giocoforza ti costringe a ballare, segna il passo al lungo fiume colorato, alla consapevolezza e all'orgoglio che la comunità Lgbti porta oggi nel capoluogo di regione per il secondo Molise Pride. L'onda attraversa Campobasso che, anche oggi, non ha mancato di far sentire la propria vicinanza e la condivisione dei temi. Anche con le istituzioni, come il governatore Donato Toma, il sindaco Roberto Gravina o la consigliera regionale Patrizia Manzo.

Ricorrono i 50 anni di Stonewall, l'evento che segna la consapevolezza, e non c’è anniversario migliore per portare all’attenzione l’urgenza di una legge seria e concreta contro l’omofobia, sia a livello nazionale che a livello regionale, che non si limiti a estendere la legge Mancino, ma che offra servizi e sostegno alle vittime di omofobia e transfobia, in modo da colmare il gap con gli altri paesi europei.

Tanti i temi che hanno preceduto la manifestazione, come i commenti di minaccia e morte apparsi sotto alcuni post, tra cui anche alcuni richiamanti i campi di concentramento. E proprio un ricordo del confino degli omosessuali alle Isole Tremiti che diventa parte della manifestazione. E anche delle dichiarazioni del sindaco di Campobasso che accompagna il corteo fino sotto al Palazzo di Città da dove sventola la bandiera colorata che accompagna le manifestazioni dei Gay Pride in ogni angolo del mondo. Con lui il vicesindaco Paola Felice, l'assessore Luca Praitano e il presidente della Commissione Cultura Nicola Giannantonio.

“Giungiamo a questo ennesimo appuntamento con l’Onda Pride carichi di rabbia”, commenta Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay. “Pochi giorni fa in Russia Yelena Grigoriyeva, attivista per i diritti delle persone lgbti, è stata assassinata a pochi passi da casa sua. Nel frattempo, nel nostro Paese, il vicepresidente del Consiglio comunale di Vercelli, Giuseppe Cannata, eletto nelle fila di Fratelli d’Italia, pubblicava sul suo profilo Facebook l’istigazione ad ammazzare omosessuali e transessuali; e sempre Fratelli d’Italia ha portato in Parlamento la richiesta della schedatura di tutte le famiglie omogenitoriali, istanza già avanzata da quella stessa forza politica in diversi Comuni del nostro Paese, fortunatamente respinta tanto dai Consigli comunali quanto dal ministro Bonafede. Infine, è sempre Fratelli d’Italia la protagonista dell’ostruzionismo che sta tenendo in ostaggio, nella Regione Emilia-Romagna, l’Assemblea legislativa, al lavoro per l’approvazione della legge regionale contro l’omotransfobia. Vogliamo augurarci che dal palco dei Pride potremo festeggiare domani la sconfitta delle destre e l’approvazione di una legge giusta e necessaria”, conclude Piazzoni.

GUARDA IL VIDEO DEL CORTEO DAVANTI AL COMUNE DI CAMPOBASSO. IL SALUTO DEL SINDACO DI CAMPOBASSO, ROBERTO GRAVINA

Alle 16, nonostante il caldo, i partecipanti al secondo Molise Pride si sono dati appuntamento in piazza Vincenzo Cuoco, davanti alla Stazione. Raccontare vite e storie, immaginando un futuro giusto e identico a quello di migliaia di persone, reclamare diritti e parità attraverso i colori, la musica, la spensieratezza, gli eccessi e i sorridi.

Alle 17 il via, con il carro animato dalla 17:00 drag queen Cristina Prenestina e dalla dj molisana Danila Gipsy Bach. Il corteo ha percorso Via Veneto, Via Mazzini, Piazza Pepe, Corso Vittorio Emanuele per poi chiudere – e non poteva essere diversamente - in Piazza della Libertà.

Le parole dei rappresentanti molisani di Arcigay, tra cui Luce Visco, presidente di Arcigay Molise e Francesco Angeli, il Segretario Generale di Arcigay Gabriele Piazzoni e dei rappresentanti dei territori.

Tra i testimonial d’eccezione la regista molisana Karole di Tommaso e gli attori Pietro Turano e Francesco Stella.

Nella piazza dalla quale è partita l'onda pride anche il presidente della Regione Molise, Donato Toma, che non si è sottratto alle domande dei giornalisti, anche di stretta attualità come quelle attinenti il prossimo Consiglio regionale monotematico.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA AL GOVERNATORE DONATO TOMA.

