Molise Acque, tsunami Iorio: nomine da basso impero, Micone ha tradito gli accordi presi

Il già presidente della Regione commenta le decisioni assunte dal vertice del Consiglio regionale per il Cda dell’azienda speciale e attacca a testa bassa

CAMPOBASSO. Un vero e proprio tradimento, a fronte di una parola data e non rispettata. Michele Iorio attacca a testa bassa il sistema delle nomine messo in atto dal presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone.

“Roba da basso impero – dice -, mai nella storia politica si è visto l’utilizzo di metodi penalizzanti per la scelta delle amministrazioni degli enti in quota ai partiti di maggioranza.

Solo in Molise si poteva assistere ad una vera e propria azione discriminatoria nei confronti di un gruppo politico che ha contribuito alla vittoria elettorale con 5.200 voti. Discriminazione dovuta solo e semplicemente al fatto che quel gruppo politico si è contraddistinto da una lista che porta il mio nome”.

Il già presidente Iorio ha provato a dirlo in tutte le salse, offrendo collaborazione al presidente Toma e reclamando anche un ruolo per la formazione politica che rappresenta e che, da qualche mese, conta su tre consiglieri regionali (a fronte dell’accordo siglato tra Fitto e Giorgia Meloni e con il successivo ingresso di Massimiliano Scarabeo). Un gruppo corposo, all’interno della maggioranza consiliare, e del quale fa parte anche il sottosegretario Pallante. Ragione per cui una rappresentanza all’interno del Consiglio d’Amministrazione di Molise Acque sarebbe stata quanto meno ‘dovuta’.

Senza contare che, secondo quanto riferisce Michele Iorio e c’è da credergli, “un componente sarebbe spettato, secondo quanto deciso davanti a tutti in maggioranza e di cui il presidente Toma si era fatto garante, al gruppo ‘Iorio per il Molise’. Micone ha tradito la fiducia che io stesso gli avevo concesso quando ho acconsentito che a decidere fosse lui e non il Consiglio regionale. Avrebbe potuto almeno salvare la faccia con una telefonata che ne spiegasse i motivi. Questo dal punto di vista della ripartizione delle cariche che in politica sono d’obbligo per il buon andamento di una coalizione”.

Delusione, per il metodo e per il comportamento, quindi, “di chi dovrebbe essere il principale garante degli accordi politici presi alla luce del sole e degli equilibri di maggioranza”.

Politicamente, per Michele Iorio, “ si tratta di nomine da basso impero a cui il presidente Micone ha proceduto seguendo un principio logico, perché di fatto ha ricollegato la vecchia maggioranza di centrosinistra. Oggi i vari componenti dei vari partiti, movimenti o soggetti singoli che sono soliti spostarsi da un parte all’altra si ritrovano ancora insieme appassionatamente in tutti gli angoli della regione Molise sotto le finte spoglie di un centrodestra che ideologicamente non esiste ma è rappresentato da semplici gestori di una fetta di potere all’arrembaggio”.

