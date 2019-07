Tagli ai servizi, il Pcl attacca il governo regionale e chiama a raccolta i lavoratori

La nota del coordinatore del partito Tiziano Di Clemente che auspica l’unione delle sinistre per la creazione di un blocco sociale che si opponga alle attuali politiche in atto in Molise, come in Italia

CAMPOBASSO/ISERNIA. Di fronte ai tagli alla sanità, come in tutti i settori, il Pcl scende in campo e, per il tramite del coordinatore Tiziano Di Clemente, invoca l’unione della sinistra politica, sociale e sindacale per costruire un blocco di lotta che impedisca lo “smantellamento dei servizi essenziali in Molise”.

Di Clemente, al fronte delle ultime notizie inerenti al caos nel comparto sanitario, dalla paventata soppressione dell’unità di Senologia al Veneziale di Isernia, alla chiusura del Punto Nascita a Termoli, passando per la cessazione del servizio di Neurochirurgia al Cardarelli di Campobasso, si scaglia contro la classe dirigente regionale e dei sindaci impegnati, a suo avviso, a “sperperare fondi su opere inutili”.

Nella lente gli altri 13 milioni per l’Auditorium di Isernia finanziati dal CIS e l’ormai famigerato “Lotto zero” con i suoi 174 milioni di euro per 8 viadotti e due gallerie tra Pesche e Miranda, solo per citare alcuni progetti in cantiere.

“Una situazione – avverte il coordinatore del Pcl - destinata a peggiorare, se non si impedisce l’attuazione del Decreto sulla cosiddetta ‘autonomia differenziata’, con il quale la sanità del Sud e del Molise subiranno ulteriori colpi per favorire le cricche imprenditoriali nordiste”.

Situazione che non troverebbe argine – sempre secondo Di Clemente – né con la destra molisana, né tantomeno con il Pd.

“Occorre che anche dal Molise – aggiunge - salga una finalmente risposta uguale e contraria. Bisogna però lavorare ad un salto di qualità nella coscienza di classe; deve tornare in campo anche nel Molise un forte movimento dei lavoratori, occorre organizzare forme di lotta radicali, un forte blocco sociale per impedire anche nel Molise questi smantellamenti sanitari. La sinistra politica, sociale e sindacale deve unire le proprie forze, pur se ancora modeste, per ricostruire questo blocco sociale di lotta e creare le basi di una nuova società, più giusta e più libera”.

