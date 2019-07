Molise Acque, la Uil Temp sollecita la riforma dell’Ente: “Ora le assunzioni dei vincitori di concorso”

L’intervento del sindacalista Marco Amicone a seguito delle nomine del Cda da parte del presidente del Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Oltre le polemiche politiche circa le nomine del Cda di Molise Acque, c’è la Uil che interviene sul tema e guarda avanti, invocando la riforma dell’ente sub-regionale.

“Finalmente, a distanza di anni, - afferma con una nota il segretario regionale della Uil Temp Marco Amicone - l’Azienda Speciale Molise Acque ha una governance politico-amministrativa completa e nel pieno delle sue funzioni.



Dopo un interminabile regime commissariale, con la nomina da parte del Presidente del Consiglio Regionale dei commissari Donato Mastropietro e Carlo Di Nicola, il Commissario/Presidente Giuseppe Santone potrà attuare quella riforma dell’Ente ormai attesa da anni, spesso annunciata, ma non ancora avviata.

Ci auguriamo, prima di tutto, - ancora Amicone - che il nuovo Cda, a cui vanno i nostri migliori auguri, proceda nella contrattualizzazione di quanti hanno vinto la selezione bandita un anno fa e portata a conclusione dall’Azienda lo scorso anno, ma a cui non si è dato seguito, continuando ad usare lavoratori in somministrazione, negando un diritto acquisito ai vincitori.

Assumendo chi si è posizionato utilmente nelle graduatorie, - osserva il sindacalista - l’Azienda risparmierebbe diverse migliaia di euro, oggi ancora spese per pagare un’agenzia esterna che somministra lavoratori. Risorse che, certamente, tornerebbero utili per altre attività strategiche dell’Ente in una sua fase non troppo florida.

Dunque, - conclude - tra problemi di impianti, di straordinari vietati ai somministrati e qualche causa di lavoro, chiediamo che prima della pausa estiva il nuovo Cda dedichi attenzione a quelle 50 persone che fino ad oggi hanno atteso rispettosamente e dignitosamente un contratto che spetta loro, ma fin ora negato per qualche motivo di opportunità politica o gestionale, oggi non più esistente”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale