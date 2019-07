Sei anni senza Francesco Casale: il ricordo di isNews

Il giornalista isernino, colonna di Primo Piano Molise, scomparso nel 2013



ISERNIA. Sei anni fa se ne andava un grande amico e un bravo collega. Francesco Casale, giornalista in forza a Primo Piano Molise, moriva a Isernia il 29 luglio 2013, a 52 anni ancora non compiuti. Improvvisamente, lasciando sgomenti familiari, amici, conoscenti e colleghi di lavoro.

Amante della Politica, quella con la p maiuscola che oggi scarseggia sempre più, appassionato di jazz, lettura, cinema, calcio: uomo leale e riservato, dal grande acume e dalla profondità personale e intellettuale, aveva fatto del difficile mestiere del giornalista una missione, prima che una professione. E oggi che fare il giornalista nell'immaginario collettivo è quasi una diminutio, nel degrado della deriva social e dei cattivi maestri che vi blaterano sopra a ogni piè sospinto, Francesco – siamo certi – si sarebbe giocoforza indignato.

Ma più che mai sornione, come nel suo stile, avrebbe beffardamente schiaffeggiato, con la sua penna, chi, di quel lavoro, del ‘suo’ lavoro, parla a sproposito e senza alcuna cognizione di causa. Ignorandone le difficoltà, le rinunce, la scarsa remunerazione, la difficoltà di fare carriera solo perché si vive in una terra povera e sfortunata come il Molise.

Francesco, ovunque sia, ci guarda e forse un po’ se la ride. Le sue telefonate, i suoi commenti, i suoi consigli, ci rincuoravano allora e ci mancano oggi più che mai, nell’anniversario della sua morte. Chi scrive lo ricorda più che mai con affetto e orgoglio: quell’orgoglio di chi nel giornalismo ci ha creduto sempre. E da lassù, ci piace credere, ci guarda e sprona anche noi a continuare a crederci. Nonostante tutto.

