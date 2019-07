Inaugurazione Rsa al Santissimo Rosario, Toma: “Non una struttura di serie B”

VENAFRO. Non una struttura di serie B, ma un nuovo servizio sul territorio. Venti posti letto di Rsa al Santissimo Rosario, che qualificano e potenziano il territorio di Venafro, che "merita di più", come spiega il governatore Toma, presente all'inaugurazione insieme ai vertici Asrem, al sindaco Alfredo Ricci, agli esponenti del comitato per la salvaguardia del locale nosocomio Gianni Vaccone e Franco Macerola.

Non pervenuto, invece, il commissario ad acta Angelo Giustini, che sarà assente anche domani in Consiglio regionale per la seduta monotematica sulla sanità.

Il governatore interviene a tutto campo sul tema della sanità in Molise e, a precisa domanda sulla proposta dell’onorevole pentastellata Rosa Alba Testamento, di ridurre il budget ai privati soltanto al 15%, liquida la questione definendo l’idea: “Una proposta estemporanea”.

Nell’occasione, a rivendicare le esigenze del territorio legate all'emergenza il sindaco Ricci. "Andare a Isernia – le sue parole - non garantisce risposte adeguate, va trovata la soluzione nell'ambito del Balduzzi. Dispiace non avere qui i commissari, ma sono convinto che i cittadini di Venafro non accetteranno supinamente altre decisioni a loro svantaggio".

Vittorio Nola, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, propone a Toma un atto di indirizzo preciso, da parte del Consiglio regionale, sui Piani sanitari. "I commissari facciano i commissari, ma dovremo essere noi a esercitare il nostro ruolo". Toma, sul punto, tuttavia precisa: "Il Pos lo scrivono i commissari concordandone i contenuti col Tavolo tecnico e chiedendo la dotazione finanziaria che ritengono opportuna. Non abbiamo il controllo politico della sanità molisana, non possiamo influenzare la redazione del Pos. I commissari devono essere prima di tutto dei manager. La proposta di legge di eliminazione dei commissariamenti è condivisibile e si farà. Solo allora il Consiglio tornerà nei suoi poteri in materia".

(Seguono aggiornamenti)

