Difesa degli ospedali, la Provincia di Isernia scende in campo e convoca un Consiglio monotematico

La seduta è fissata per il prossimo 8 agosto. Lo ha annunciato in conferenza stampa il presidente ff Roberto Di Pasquale. All’incontro sono stati invitati i vertici dell’Asrem e della Regione, i commissari alla Sanità, i sindaci del territorio insieme ad associazioni e comitati. Illustrate novità per il viadotto ‘Sente’ e in vista delle elezioni per il vertice dell’ente l’appello alla convergenza su un’unica candidatura. GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

di Deborah Di Vincenzo

ISERNIA. Difesa degli ospedali e massimo impegno per il viadotto Sente. Sono stati questi i temi al centro della conferenza stampa tenuta questa mattina dal presidente ff della Provincia di Isernia Roberto Di Pasquale, all’indomani dell’ultima seduta del Consiglio che, proprio grazie a un enorme lavoro di squadra, ha portato all’approvazione all’unanimità di tutti gli argomenti posti all’ordine dell’ordine del giorno.

SANITA’. Proprio nel corso della riunione dell’assise di lunedì sera, si è discusso di sanità e, in particolare della necessità di mettere in campo tutte le iniziative possibili per la salvaguardia del ‘Veneziale’ di Isernia, del ‘SS Rosario’ di Venafro e del ‘Caracciolo’ di Agnone. Partendo dal documento che, di recente, è stato deliberato dall’amministrazione comunale di Palazzo San Francesco si è deciso, attraverso l’approvazione unanime di un apposito atto, di convocare una seduta monotematica del Consiglio provinciale fissata per giovedì 8 agosto alle ore 17.

“Sarà un’adunanza pubblica aperta – ha spiegato Di Pasquale – a cui sono stati invitati i parlamentari Antonio Federico, Rosalba Testamento, Fabrizio Ortis, Luigi Di Marzio, Giuseppina Occhionero e Annaelsa Tartaglione, il presidente della Regione Molise Donato Toma, i vertici dell’Asrem e il direttore generale per la Salute della Regione Gennaro Sosto, i commissari ad acta Angelo Giustini e Ida Grossi, i sindaci della provincia. Il consiglio sarà aperto anche alle associazioni e ai comitati”.

L’assise di via Berta ha dunque ritenuto doveroso prendere una posizione politica perché venga garantito il diritto alla salute dei cittadini che vivono sul territorio provinciale. Sulla questione è intervenuta anche la consigliera comunale e provinciale Vittoria Succi che, insieme ai responsabili dell’ente, ha partecipato all’incontro con i giornalisti. “Abbiamo ritenuto necessario – ha evidenziato – rispondere alle sollecitazioni giunte dal territorio promuovendo un incontro a più ampio raggio, perché sono tre le strutture ospedaliere presenti nella provincia. La speranza è che ci sia massima partecipazione anche se l’8 agosto può essere, per certi versi, una data un po’ particolare ma, non possono esistere ferie rispetto a una tematica così delicata e importante per la cittadinanza”.

VIADOTTO SENTE. Novità sono state illustrate anche per quel che concerne il viadotto Sente. Il presidente Di Pasquale, ha evidenziato – ancora una volta – l’importante lavoro da parte di tutte le parti coinvolte per restituire alla comunità l’importante infrastruttura. “La struttura – ha spiegato – ci ha relazionato sul quanto fatto e possono iniziare i procedimenti relativi al progetto realizzato dalla Provincia. Nella seduta del 26 giugno, presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche si è riunito il Comitato Tecnico Amministrativo che ha dato espresso parere positivo rispetto all’avvio delle procedure relative al monitoraggio”.