Regione, tutti contro Iorio. Lui ribatte: faccio ombra a qualche ‘personaggetto’

In Consiglio regionale volano gli stracci, il già governatore commenta l’isolamento politico nel quale è stato relegato e annuncia il ‘tagliando’ che farà alla fine dell’estate

di Lucia Sammartino

CAMPOBASSO. Protagonista indiscusso di una lunga stagione politica, oggi coscienza critica di una maggioranza sempre più fluida e parafulmine di ogni guaio che la Regione si trovi ad affrontare.

Michele Iorio appare isolato all’interno della coalizione con la quale si è candidato, che ha sostenuto e che quindi ha aiutato a vincere. La maggioranza di centrodestra non perde occasione per rimarcare le decisioni che ha assunto in passato, per additarlo e spesse volte per assestare colpi bassi. Che sarebbero leciti, politicamente, se arrivassero dallo schieramento opposto. E quindi diventano sintomatici di un problema interno quando si verificano nello stesso perimetro politico.

“Ma si tratta di problemi politici, non interpersonali – commenta Michele Iorio - La sensazione che avverto da tempo è quella di lavorare in una maggioranza che mi considera opposizione. Forse perché sono propositivo, assumo iniziative, cerco di stimolare la risoluzione dei problemi e probabilmente faccio ombra a qualche ‘personaggetto’ di secondo livello che si sente privato di qualcosa che non conosco – attacca a testa bassa il già governatore della Regione -.

Il culmine si è raggiunto quando con una manovra poco chiara e trasparente il presidente Micone mi ha escluso dalle nomine come gruppo consiliare ‘Iorio per il Molise’. Poi ha ‘cianciato’ su una storia ridicola sostenendo che a volte parlo come ‘Fratelli d’Italia’, ma quando mai, e altre a nome di ‘Iorio per il Molise’.

Sta di fatto che, in qualsiasi modo io parli, sono e resto opposizione all’interno della maggioranza. Questa questione è stata chiarita abbondantemente dalle dichiarazioni su di me, fatte sempre dal presidente del Consiglio regionale: sarei stato un despota, avrei avuto attenzioni per i miei familiari, incarno una politica vecchia, poco coerente. Ha parlato persino del ribaltone. Io credo che sia stato un segnale abbastanza forte ma non ribatto ad accuse che reputo ridicole e che vengono da una persona che non merita nemmeno il rispetto di una risposta”.

Ieri, nell’aula impegnata nei lavori per il Consiglio regionale monotematico sulla Sanità, Michele Iorio ha dichiarato apertamente di condividere la mozione del Pd (che chiedeva tempi certi per una nuova audizione dei commissari e l’istituzione di una Commissione speciale temporanea).

Il fuoco amico, con la voce possente di Andrea Di Lucente, l’esponente dei Popolari per l’Italia che non si è nascosto dietro ad un dito rispetto agli effetti di scelte che arrivano dal passato e che coinvolgono anche il già presidente della Regione ai tempi d’oro di Forza Italia e Silvio Berlusconi.

“Quello che scontiamo adesso - ha esordito Di Lucente, commentando l’assenza dai lavori della struttura commissariale - è un lungo periodo di scelte infauste, nel corso del quale la sanità è stata usata come poltronificio per accontentare gli amici o per pagare pegni elettorali. Invece di essere servizio pubblico, di tutelare un diritto fondamentale dei cittadini, è diventato il terreno ideale di sfogo per un politico che tiene famiglia. Sono nati reparti per fratelli, posti di lavoro per figli, fiumi di consulenze, di ‘nomine’ , peggio di quelle che oggi tanto scandalizzano queste persone. Che differenza c’è tra le nomine dell’alto impero e quelle effettuate nel periodo definito basso impero’? Basso perché dopo i livelli stellari di inciucio del passato le nomine di adesso sono troppo limpide e chiare? Anni di questo andazzo non si cancellano con un colpo di spugna, non ci si ricrea una verginità con un paio di comunicati stampa che strizzano l’occhio ai 5 Stelle. E non si cancellano nemmeno prendendo in giro le persone, sbandierando accordi di confine che hanno come unico risultato quello di strappare un titolo sui giornali. I cittadini molisani non lo meritano”.

In quei minuti, Michele Iorio non era in aula. Ma ha potuto ascoltare.

“Anche lui si è esercitato sulle mie presunte responsabilità – continua Michele Iorio -: i soliti figli, la sanità che è allo sbando e tutto il resto ancora, condito con la sua presunta verginità politica. Eh già, il verginello di primo pelo. .. A questo punto, e l’ho detto anche a Toma, io non ci sto: se la mia posizione è in contrasto, non è condivisa, non è apprezzata, non è valorizzata, io lavorerò politicamente sempre all’interno dello schieramento ma sulle questioni che condivido e non per una appartenenza di maggioranza”.

Da presidente osannato della Regione Molise, eletto sempre con consensi ampi, a consigliere regionale osteggiato dalla sua stessa parte politica. Che effetto fa?

“E’ una condizione assolutamente strana - replica Iorio -; io ho attraversato il periodo di centrosinistra con Frattura al governo regionale ed ero il parafulmine ma allora si giustificava, aveva una sua ragione. Ero opposizione. Oggi, presentarsi alle elezioni con motivi che riprendono i temi del centrodestra, anche quelli del periodo in cui ero io alla guida della Regione, mandando a casa il centrosinistra e continuare a ripetere la stessa litania può significare due cose: o non si è capito nulla, evenienza questa possibile visto il livello degli interlocutori oppure non è cambiato nulla e il centrosinistra è ancora qui, sia come strutture sia come politici”.

La posizione è chiara, in maggioranza ma con l’autonomia che le consentirà di continuare ad essere critico e propositivo. “Lo ripeto e non vorrei fosse la controlitania - risponde ancora - ma se non sono nel Governo regionale, io non posso condividere tutto senza sapere nulla”.

Il governatore Toma, ieri in aula, ha riconosciuto pubblicamente il coraggio nell’assumere responsabilità mai rinnegate. E’ un segnale di apertura nei suoi confronti? “Ho apprezzato le parole - rimarca Michele Iorio - ma la politica, quando accadono queste cose, si fa con i fatti. Io sono in attesa: alla fine dell’estate tirerò le somme”.

Farà anche lei un tagliando, quindi, alla maggioranza alla quale, almeno su carta, appartiene? “Purtroppo non è compito mio, altrimenti ne avrei fatti almeno due o tre”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/