L’annuncio di Salvini: “Non mi fermo tutto agosto”. Parte il tour estivo, il 9 sarà in Molise

CAMPOBASSO. Il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini annuncia il suo ‘tour’ estivo: "Non mi fermo tutto agosto". Tra le tappe in programma anche una visita in Molise, il 9 agosto, ancora da capire se a Campobasso, Isernia o Termoli. L’annuncio in diretta Facebook.

"Ho messo in pista una serie di appuntamenti d’incontro e di ascolto – ha detto Salvini – e per quello che mi riguarda si lavora anche a Ferragosto".

Si comincia il 7 agosto, con la visita nel Lazio, poi l'8 in Abruzzo, il 9 in Molise, il 10 in Puglia, l'11 in Calabria, il 12 in Sicilia. Il 14 agosto tappa a Genova, per l’anniversario del crollo del ponte Morandi e a Ferragosto a Castelvolturno, in Campania, per presiedere la riunione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica.

