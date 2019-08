Popolari, venti di crisi: Di Lucente pronto a mollare Niro e fare gruppo con Micone e D’Egidio

Pagina 1 di 2

Il consigliere regionale di Vastogirardi vanta un rapporto di ferro con il presidente del Consiglio, esponente dell’Udc e con il forzista scontento. Da non escludere uno strappo con l’assessore ai Trasporti: pomi della discordia, le nomine del Cda di Molise Dati e il braccio di ferro sul nome del presidente della Provincia di Isernia, con le candidature in scadenza lunedì 5 agosto

CAMPOBASSO. Maggioranza compatta? Nell’immaginario collettivo parrebbe proprio di sì, salvo poi verificare fatti e segnali che arrivano da Palazzo D’Aimmo.

Anche questa volta l’indizio di una certa fibrillazione sembrerebbe legato alle elezioni provinciali, che ai più non interessano nemmeno di striscio, ma che rischiano di diventare terreno fertile per nuove sperimentazioni. Una sorta di test per mostrare i muscoli, provare innovativi equilibri politici, costruire aggregazioni e rafforzare il peso politico.

Alle scorse Provinciali di Campobasso, un pezzo del centrodestra che conta (Iorio, De Matteis e Pallante) si misurò, a sorpresa, con la lista Toma dando vita a una compagine trasversale, intenzionata a infastidire quella che sembrava una partita già decisa. Da lì, poi, prese forma l’alleanza politica (stretta a Roma tra Raffaele Fitto e Giorgia Meloni) che conta, in Consiglio regionale, su tre consiglieri: Quintino Pallante, Michele Iorio e Massimiliano Scarabeo. E che, fuori dall’aula, può annoverare anche il già presidente di Palazzo Magno Rosario De Matteis.

Uno schema simile, con protagonisti diversi, potrebbe interessare la Provincia di Isernia, interessata dalle elezioni del presidente le cui candidature scadranno lunedì prossimo, 5 agosto, a mezzogiorno.

I rumors sono particolareggiati e coinvolgerebbero i Popolari per l’Italia e l’Udc. Due partiti politici che, fino ad oggi, hanno viaggiato sullo stesso binario in una sorta di alleanza che non sembrava destinata a venire meno in tempi brevi. E invece…

La politica è mutevole, si sa. E quando qualcosa interviene ad incrinare gli equilibri, è difficile che si torni indietro. Così sembrerebbe essere accaduto anche fra gli uomini forti dei Popolari per l’Italia e cioè l’assessore Vincenzo Niro e il consigliere Andrea Di Lucente.

Le voci raccontano che la luna di miele sia finita con le nomine del CdA di Molise Dati dove la presenza dei Popolari sarebbe stata garantita con la nomina dell’avvocato agnonese Franco Del Basso, uomo molto vicino al consigliere regionale Antonio Tedeschi. Un tiro mancino che il collega Di Lucente, secondo le indiscrezioni, non avrebbe affatto gradito. Solo una cosa potrebbe aiutarlo a dimenticare: la candidatura, al vertice della Provincia di Isernia per il centrodestra, di Manolo Sacco.

Sindaco di Pescolanciano, consigliere provinciale in carica e da sempre molto vicino all’ex sindaco di Vastogirardi. Ma siccome il diavolo fa le pentole e non i coperchi, Vincenzo Niro (riferimento regionale dei Popolari per l’Italia) avrebbe invece espresso un forte gradimento per il primo cittadino di Agnone, indicando dunque Lorenzo Marcovecchio come l’uomo giusto per guidare l’ente di via Berta.