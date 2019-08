L’ex rettore Cannata verso la presidenza del Pnalm

E’ lui la persona designata dal presidente della Regione Abruzzo Marsilio. Si attendono ora le decisioni di Molise e Lazio

ISERNIA. Presidenza del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio ha indicato l’ex rettore dell’Unimol Giovanni Cannata. Lo ha fatto in contemporanea con la nomina per il Parco della Majella, per il quale la scelta è ricaduta su Lucio Zazzara.

“Mi auguro – ha affermato Marsilio - che ora il ministro Costa concluda nel più breve tempo possibile la procedura per il decreto di nomina, e che la nomina dei due presidenti nella pienezza dei loro poteri dopo tanto tempo, possa costituire, per i parchi abruzzesi, un nuovo inizio, realizzando l’obiettivo di farne un volano decisivo per lo sviluppo del territorio”.

Tocca ora a Lazio e Molise pronunciarsi in merito al nome del nuovo vertice. L’iter prevede poi le audizioni in Commissione Ambiente di Camera e Senato e, quindi, sarà il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a nominare il sostituito di Antonio Carrara, il cui mandato è già scaduto da diversi mesi.

Il ministro potrà confermare le designazioni provenienti dalle Regioni, ma potrà anche prendere decisioni autonome. Cosa farà il Molise? Cannata, molisano d’adozione, potrebbe essere personaggio gradito anche dai vertici regionali e quindi non si esclude una convergenza sul suo nome.

