Borse di studio per gli studenti molisani, la Regione stanzia 2 milioni e 850mila euro

Tutti i requisiti per ottenere i sostegni regionali, con i requisiti di merito e di reddito

CAMPOBASSO. Borse di studio destinate agli studenti universitari del Molise, la Regione Molise ha stanziato per l’anno accademico 2019/2020 la somma di 2 milioni e 865mila euro.

Con due specifici bandi, pubblicati sul sito www.esu.molise.it e al link http://moliseineuropa.regione.molise.it/ la Regione Molise ha aperto i termini per la presentazione delle domande da parte degli studenti appartenenti alle diverse istituzioni Universitarie presenti in Regione: Unimol, Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso, Scuola superiore per mediatori linguistici del Molise e Conservatorio Statale di Musica ‘Lorenzo Perosi’.

La Regione Molise è intervenuta con uno stanziamento aggiuntivo di 665mila euro, disponibili sui fondi Por-Fesr-Fse 2014/2020, in aggiunta ai 2 milioni e 200mila euro messi a disposizione dal Ministero.

Agli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei corsi di specializzazione o di dottorato di ricerca, non è richiesto alcun requisito di merito al momento di presentazione della domanda ma l’unico parametro di riferimento è l’attestazione Isee.

Per gli iscritti agli anni successivi invece, sono previsti, oltre ai parametri economici, anche requisiti di merito: gli studenti iscritti ai corsi del nuovo ordinamento devono aver conseguito, entro il 10 agosto 2019, un numero di crediti minimo indicato nelle tabelle riportate nei bandi, oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi eventualmente previsti all'atto di ammissione ai corsi di studio.

I requisiti di merito sono uguali per entrambi i bandi; cambiano i requisiti economici, in quanto il bando di concorso ordinario fissa in 15 mila e 748 euro il tetto massimo di Isee ammissibile, mentre il bando integrativo a valere sul Por prevede una soglia Isee massima di 23mila euro per poter accedere ai benefici. L’entità delle borse di studio, identica per i due bandi, varia da un minimo di 1.971,89 euro per gli studenti ‘in sede e fino ad un massimo di 5.231 euro per i fuori sede.

“Come ogni anno – ha spiegato l’assessore regionale Roberto Di Baggio - la Regione Molise ha provveduto a pubblicare i bandi per sostenere il diritto allo studio universitario, spesso sacrificato a causa della difficoltà economica in cui versano le famiglie molisane. Tutto ciò comporta un impoverimento culturale e sociale per la nostra regione, ricca di giovani promesse e di talenti che invece vanno valorizzati e stimolati a studiare, preferibilmente nel nostro Molise, dove vi sono strutture di eccellenza e percorsi universitari innovativi e competitivi con le esigenze del mondo del lavoro e della libera professione”.

“Mi auguro che i ragazzi molisani scelgano sempre più di studiare nella nostra regione – ha aggiunto Di Baggio - Dobbiamo lavorare per rendere appetibile la nostra offerta universitaria anche a studenti delle altre regioni, puntando sulle ridotte dimensioni delle nostre strutture che devono costituire un fattore attrattivo importante, in cui lo studente si senta sempre meno un numero di matricola e sempre più una risorsa del sistema Italia. Anzi – ha concluso l’assessore - occorre attivare politiche di inversione di tendenza, al fine di attrarre in Molise studenti provenienti anche dalle altre regioni italiane”.

Tutte le modalità di presentazione della domanda, i criteri, i requisiti, scadenza e altre informazioni utili sono disponibili al sito www.esu.molise.it

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale