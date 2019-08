Sanità, il Comitato San Timoteo: “Bene l’istituzione della Commissione speciale”

Uno strumento utile per contribuire alla redazione del Pos 2019-2021 e del Patto per la Salute. L’intervento del presidente Nicola Felice. Intanto oggi i vertici Asrem 'in visita' all'ospedale termolese

TERMOLI. Il Comitato San Timoteo pronto a collaborare con la Regione per la redazione di linee guida da sottoporre ai Commissari e ai Ministeri, atte a salvaguardare l’ospedale termolese dai tagli, a partire dal Punto Nascite.

All’indomani di una due giorni dedicata interamente alla sanità, con lo svolgimento quasi in contemporanea del Consiglio comunale della cittadina adriatica e di quello regionale, il Comitato plaude all’impegno delle istituzioni, in particolare all’approvazione all’unanimità rispettivamente di un ordine del giorno che impegna il sindaco di Termoli a intavolare un rapporto con il governatore e con gli organi competenti alla sanità e di una mozione che impegna il presidente del Consiglio a convocare in tempi brevi un’altra seduta consiliare monotematica da concordare con i commissari, per avere la loro presenza, e che lo impegna altresì a costituire una Commissione speciale, temporanea e senza oneri, per la Sanità.



“La costituzione della Commissione speciale, che auspichiamo avvenga già tra qualche giorno, - si legge in una nota - sembra accogliere quanto indicato dal Comitato. Essa potrà essere occasione per il confronto, ascolto e accoglimento di riflessioni, idee e proposte da parte dei portatori di interessi: sindaci in primis, Enti e soggetti del settore, sindacati, rappresentanti di categorie, Ordini professionali, comitati, associazioni. Ciò potrà essere utile alla definizione della proposta delle linee di programma per la riorganizzazione del servizio sanitario regionale, da sottoporre al vaglio del Consiglio regionale, che si rapporterà con i Commissari e con il Tavolo Tecnico Interministeriale per la redazione del P.O.S. 2019-2021 e per l’ approvazione del nuovo Patto per la salute, con la richiesta di modifica e/o deroga per il Molise del famigerato decreto Balduzzi.

Il Comitato – conclude la nota - anche in questa occasione darà il suo contributo di idee e proposte con una attenzione particolare per i servizi sanitari territoriali e per il San Timoteo, unico presidio ospedaliero del Basso Molise, richiamando la necessità di conservare tutte le specialistiche finora presenti, e rimarcando tra l’altro che è struttura di frontiera, quindi se potenziata con personale e investimenti tecnologici, diventa utile, come in passato, per ridurre la mobilità passiva e far crescere quella attiva, a beneficio della gestione economica.

L’auspicio è che non si debba ricorrere alla giustizia amministrativa per impugnare il nuovo P.O.S., salvo che il Commissario provveda a farlo approvare con legge dello stato, come accaduto per il precedente, scaduto ma ancora vigente per proroga”.

Il tutto mentre oggi i vertici dell'Asrem sono in sopralluogo presso il nosocomio termolese, onde rilevarne criticità ed esigenze.

