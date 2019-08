Istat, in Molise reddito di cittadinanza per 4.849 famiglie

Resi noti i dati aggiornati al 17 luglio. Nella regione i nuclei beneficiari sono 3.720 in provincia di Campobasso e 1.129 in quella di Isernia. L’importo medio è di 500 euro al mese



CAMPOBASSO/ISERNIA. Reddito di cittadinanza: in Molise i nuclei familiari che beneficiano sono 4.849, di cui 3.720 in provincia di Campobasso, 1.129 in quella di Isernia. Lo ha reso noto l’Ansa in basa ai dati forniti dall’Inps. Il numero delle persone coinvolte è 11.517, 8.876 in provincia di Campobasso, 2.641 a Isernia. L'importo medio mensile è di circa 500 euro (500,68) di cui 503,39 a Campobasso, 491,60 a Isernia.

L’Inps ha dunque reso noto gli ultimi dati dell’Osservatorio sul Reddito di Cittadinanza. A livello nazionale, Al 17 luglio scorso, risultano pervenute all’Istituto 1,4 milioni di domande di cui 905 mila sono state accolte, 104 mila sono in lavorazione e 387 mila sono state respinte o cancellate.

Da un’analisi delle domande pervenute secondo il canale di trasmissione risulta che il 78% viene trasmessa dai CAF e dai Patronati e il 22% dalle Poste Italiane. Riguardo ai beneficiari le erogazioni riguardano soprattutto nuclei familiari residenti nelle regioni del Sud e nelle Isole (56%), seguite dalle regioni del Nord, (28%), e da quelle del Centro con 230 mila domande (16%).

Delle 905 mila domande accolte, 793 mila riguardano nuclei percettori del Reddito di Cittadinanza, con 2,1 milioni di persone coinvolte, le restanti 112 mila sono nuclei destinatari Pensione di Cittadinanza, con 128 mila persone coinvolte: i nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza passano dal 90% nelle regioni del Sud e delle Isole all’85% nelle regioni del Centro per poi diminuire ulteriormente di un punto percentuale nelle regioni del Nord. L’importo medio mensile erogato nei primi tre mesi dall’istituzione della prestazione è pari a 489 euro.

