Esiste o non esiste? Molise ultimo per popolarità turistica sui social: stangata di Demoskopika

Deludenti i risultati dei ‘like’ su Facebook, va un po’ meglio per i giudizi espressi su Tripadvisor, che ci pone nella parte bassa della classifica, ma avanti a Valle d’Aosta e Basilicata

CAMPOBASSO. Il Molise è l’ultima regione italiana per popolarità nel 'Regional tourism reputation index', il primo rating italiano sul turismo, realizzato da Demoskopika, per analizzare gli orientamenti dei turisti reali e potenziali sul web.

Con un risultato di 91,7 il Molise chiude la classifica, guidata da Trentino Alto Adige (112,5), Emilia Romagna (109,7) e Veneto (106). Agli ultimi posti anche Sardegna (93,3) e Calabria (92,5), regioni a vocazione turistica. Ma una cosa sono le presenze, un’altra è la popolarità sul web, che si conquista a suon di ‘like’ su Facebook, Instagram e Twitter. Insieme ai follower.

E' l'Emilia Romagna, tuttavia, la destinazione turistica 'più' ricercata' d'Italia. Con ben 65,6 milioni di pagine indicizzate, il territorio emiliano-romagnolo ottiene il massimo punteggio (119,5 punti) nella classifica dell'indicatore ‘Ricerca della destinazione’.

Il Molise va male soprattutto su Facebook, ultima nella classifica guidata ancora dal Trentino-Alto Adige, con 135,4 punti, le cui pagine di promozione turistica hanno generato, alla data di conteggio, oltre 697 mila like alla destinazione. Piu' che rilevante anche le perfomance ottenute dalla Sicilia (111,8 punti), che si posiziona al secondo posto del medagliere forte dei suoi oltre 329 mila ‘mi piace’, e dalle Marche (107,7 punti) con ben 266 mila like ottenuti. Destinazione, quest'ultima, che sul versante del Twitter social appeal sbaraglia la concorrenza: 134,1 punti ottenuti pari a circa 107 mila follower ricevuti. Un gradino sotto l'Emilia-Romagna (119,1 punti) con oltre 69 mila follower.

Posti bassi della classifica, ma c’è chi fa peggio, se si esamina l'indicatore ‘TripAdvisor confidence destination’, che pone in cima alla graduatoria Lazio, Lombardia e Toscana che hanno generato quasi 17 milioni tra commenti e recensioni, pari al 38,2% del dato complessivo italiano. Sul versante opposto, minori ‘resoconti’ sull'esperienza di viaggio sono stati conteggiati per Molise (88,4 punti), Valle d'Aosta (89,5 punti) e Basilicata (89,5 punti) per un numero complessivo pari a poco più di 678 mila recensioni nell'arco temporale monitorato.

Per quanto riguarda la valutazione dei turisti online sull'offerta ricettiva, le analisi delle ‘quotazioni’ sono sinteticamente rappresentate dagli ultimi due indicatori che concorrono, insieme agli altri, a determinare la classifica generale del 'Regional Tourism Reputation Index' di Demoskopika: il Booking hotel reputation e l'Expedia hotel reputation.

