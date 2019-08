Area di crisi complessa, Di Maio annuncia: ci sarà anche la provincia di Isernia nel prossimo decreto

L’approvazione, dopo l’intesa raggiunta con la Lega, è prevista per mercoledì prossimo. Il ministro ha anche ulteriormente specificato la tempistica dell’attuazione. Sarà incrementato, con parte delle donazioni del Movimento 5 Stelle, il fondo per le assunzioni dei disabili

ISERNIA. Il vicepremier Di Maio, con una diretta Facebook, ha ulteriormente specificato le misure contenute nel decreto legge che mercoledì prossimo dovrebbe arrivare all’attenzione del Consiglio dei Ministri.

Fra le misure straordinarie, espressamente citate dal Ministro del Lavoro, quelle ritagliate per le aree di crisi complessa e per la proroga dei lavoratori socialmente utili.

Ed è lo stesso vicepremier a sottolineare che, per quanto riguarda le aree di crisi complessa, ci saranno importanti e attesi provvedimenti che coinvolgeranno la provincia di Isernia (oltre alle questioni Blutec in Sicilia, la stabilizzazioni dei precari dell’Anpal all’interno della riorganizzazione legata al Reddito di cittadinanza).

Il ministro Di Maio, che nei giorni scorsi ha rilasciato numerose interviste a margine dell’accordo trovato con la Lega circa le vicende della Whirpool e la complessa questione delle tutele per i rider, rimarca che saranno disponibili presto gli investimenti per le aree di crisi complessa e che le misure avranno una tempistica di attuazione veloce .

Arriverà anche, ha annunciato il ministro dello Sviluppo e del Lavoro, una norma per “restituire parte degli stipendi da parlamentari del Movimento 5 Stelle al fondo per gli incentivi all’assunzione dei disabili. Il fondo esisteva, ma chi voleva fare una donazione non poteva farlo, perché mancava l’Iban. Ora istituiremo l’Iban”. Ci sono poi maggiori tutele per chi è iscritto alla gestione separata Inps: si prevede che basti una mensilità di contribuzione nell’ultimo anno, anziché le attuali tre, per beneficiare della cosiddetta dis-coll, maternità e congedi parentali e dell’indennità di malattia e ricovero ospedaliero. Questa indennità viene aumentata al 100%, producendo un incremento anche di quella per malattia.

