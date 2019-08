Boom boom ModaImpresa: nuovo marchio, soci cinesi e aumento di capitale a 2 milioni di euro

Pagina 1 di 2

ESCLUSIVO/ Fuochi d'artificio per l’azienda guidata dal manager isernino Romolo D’Orazio, che ha acquisito in licenza il brand ‘I am Isola Marras’ e perfezionato l’ingresso di investitori stranieri, arrivando addirittura a rifiutare 1,6 milioni di euro di bando della Regione Molise. L’azionista ed economista internazionale Fabio Scacciavillani svela il segreto di un business model vincente

di Pasquale Bartolomeo

ISERNIA. Come un treno in corsa, che non conosce sosta. ModaImpresa, l’azienda isernina unica sopravvissuta al crac Ittierre capitanata dal manager isernino Romolo D’Orazio, fa centro ancora una volta.

Come svelato in esclusiva a isNews da D’Orazio e dal socio Fabio Scacciavillani, economista di fama internazionale originario di Frosolone e azionista al 10 per cento della creatura sita in contrada Acquaro a Miranda, sono almeno tre le operazioni di rilievo che ModaImpresa ha portato a termine in questi mesi, proiettandosi sempre più in alto nel settore. A cominciare da un nuovo marchio in licenza, ‘I am Isola Marras’, la linea giovane del marchio donna Isola Marras. Si tratta di una maison nota in tutto il mondo per il suo fondatore e designer Antonio Marras, stilista, scrittore, pittore, scultore, regista: un personaggio poliedrico che per tanti ha disegnato anche per i francesi di Kenzo. Una nuova licenza, dunque, che darà sicuramente lustro ai marchi già in portafoglio di ModaImpresa.

L’accordo, firmato la scorsa stagione ma finora rimasto segreto, vede ModaImpresa già in fase di consegna della collezione autunno-inverno. “Si tratta di una linea che vendiamo in tutto il mondo – spiega D’Orazio – e attualmente stiamo commercializzando la collezione primavera-estate”. Ma presto saranno annunciati altri due-tre nuovi ingressi, alcuni dei quali saranno in proprietà. Non più solo produzione e distribuzione dunque, ma uno step successivo, quello della proprietà appunto, che consentirà di avere degli asset interni all’azienda tali da consentire di andare in continuità e su cui investire e creare valore.

Ma il vero colpo grosso, per ModaImpresa, è rappresentato dall’ingresso in società, già perfezionatosi, di soci cinesi. Investitori stranieri che consentiranno di chiudere un aumento di capitale sociale a 2 milioni di euro presumibilmente entro ottobre, sottoscritto in parte dai soci già esistenti e in parte dai nuovi arrivati, che non entreranno direttamente nella gestione - non essendo imprenditori del settore - ma che hanno ritenuto l’azienda pentra una realtà solida su cui scommettere. Offrendole anche l’opportunità di arrivare su un mercato da 1,5 miliardi di persone. “Stiamo discutendo con i partner cinesi di poter avere uno sviluppo proprio nel loro Paese – aggiunge D’Orazio - attraverso un’operazione di joint venture. Stiamo dunque creando una cooperazione che sia volta ad offrire servizi ad alto valore aggiunto come quelli di Modaimpresa, quali protitipia, campionatura, stile per brand locali, ma anche a distribuire i nostri brand sul mercato cinese. Immaginiamo a breve di chiudere accordi con grossi retailer cinesi che possano vendere i nostri marchi all’interno delle loro boutique: penso perciò sia una partnership quanto mai strategica”.

Tra i sottoscrittori dell’aumento del capitale, Fabio Scacciavillani, Chief Economist del Fondo d'investimenti dell'Oman ed editorialista, tra gli altri, de ‘Il Fatto Quotidiano’. Studioso dei fenomeni finanziari a tutto campo, Scacciavillani spiega con una metafora come, della globalizzazione, spesso si perdano di vista gli aspetti positivi. “Fa più rumore un albero che cade nella foresta e non mille alberi che crescono – argomenta – Uno degli aspetti da tenere in conto è sicuramente il fatto che anche da Isernia, oggi, sia possibile mettersi in contatto con la Cina piuttosto che la Russia, in quanto le location, ovvero le sedi fisiche, diventano un aspetto secondario rispetto al talento che uno esprime. Il mondo offre occasioni che rendono non dico simili, ma nello stesso ordine di opportunità stare a Pettoranello piuttosto che a New York. Se si opera bene, si può accedere a un mercato di capitali globale: noi, come Modaimpresa, stiamo sfruttando propria questa opportunità. I soldi, è bene chiarirlo, non arrivano per caso, ma perché il mercato globalizzato e la catena del valore globale hanno regole specifiche che vanno capite e cui bisogna adeguarsi”.