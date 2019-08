Salvini e il tour nel centro sud: appuntamento il 9 agosto a Termoli

Sarebbe la città adriatica la meta prescelta dal vicepremier in giro per le roccaforti del Movimento Cinque Stelle e non solo. Si attende a breve il programma ufficiale della visita

TERMOLI. A quanto pare unirà l’utile al dilettevole il vicepremier Matteo Salvini in tour nel centro sud in questo mese d’agosto.

Come annunciato nei giorni scorsi, in una delle sue dirette Facebook, il ministro dell’Interno il giorno 7 sarà nel Lazio, l’8 in Abruzzo, il 9 in Molise, il 10 in Puglia, l’11 in Calabria, il 12 in Sicilia. Il 14 agosto tornerà però al nord, e precisamente a Genova “per ricordare la tragedia del ponte Morandi”. Per poi ‘scendere’ nuovamente in Campania, a Castel Volturno, per ‘festeggiare’ il Ferragosto.

Un tour nei luoghi in cui il Movimento Cinque Stelle ha maggiore presa sui cittadini e valevole perciò come una campagna elettorale sia per le regioni (Campania e Calabria) che andranno al voto già il prossimo anno, sia per il resto dello Stivale, semmai la tenuta del Governo dovesse venire meno a breve.

Tuttavia, in Molise la meta prescelta dovrebbe essere Termoli, città in cui Salvini potrà godersi anche un po’ di mare, tra un incontro politico e l’altro. Appuntamenti e confronti necessari per una Lega alle prese con qualche ‘grana’. Un programma ufficiale però ancora non è stato diffuso.

