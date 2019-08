Gennaro Sosto direttore generale dell’Asl di Napoli: si cerca il nuovo manager dell’Asrem

La decisione della Giunta regionale della Campania

CAMPOBASSO. Sanità, colpo di scena per la definizione dei vertici dell'Asrem. Il direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale del Molise Gennaro Sosto è stato nominato alla guida dell’Asl Napoli Sud 2. La decisione presa dalla Giunta regionale della Campania, guidata da Vincenzo De Luca.

Originario di Corigliano Calabro, 50 anni, laureato in Ingegneria elettronica, da maggio 2016 Sosto è stato alla guida dell'Azienda sanitaria regionale del Molise.Nel maggio scorso il suo incarico è stato prorogato, ma non rinnovato. Qualche settimana fa la decisione della Giunta Toma, che ha approvato la delibera che dà il via libero alla selezione per il conferimento dell’incarico di nuovo direttore generale dell’Asrem.

