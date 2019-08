Sostegno agli ex Ittierre: il Consiglio dei ministri approva il decreto legge

La soddisfazione del M5S: “Ottime notizie per i lavoratori finora esclusi dagli ammortizzatori sociali perché non avevano il requisito della continuità nella mobilità in deroga”

ISERNIA. Rimasti senza lavoro e in attesa di risposte dalla politica: qualcosa si muove per tanti molisani e, in particolare, per gli ex dipendenti dell’Ittierre. Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge concernente ‘disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali’.

Soddisfazione è stata espressa dal Movimento 5 Stelle Molise.

“Questo – si legge una nota - si traduce in buone, anzi ottime notizie anche per i molisani, in particolare per molti lavoratori ex Ittierre finora esclusi dagli ammortizzatori sociali perché non avevano il requisito della continuità nella mobilità in deroga.

Ancora una volta questo governo si dimostra attento alle difficoltà del nostro Molise. Una regione da sempre martoriata che, grazie al MoVimento 5 Stelle, sta finalmente portando a casa misure per lo sviluppo e per il riscatto socio-economico”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale