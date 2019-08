Provinciali, l’appello di Fantozzi: tutti uniti sull’unico candidato del centrodestra

Il consigliere dei Popolari al Comune di Isernia sprona gli alleati: “Il sindaco di Frosolone Felice Ianiro è stato scelto da tutto il tavolo politico, tranne Michele Iorio”. ‘Avviso’ agli amministratori che finora non si sono espressi: “Chi vota Ricci è fuori dalla coalizione”

ISERNIA. La spaccatura che si è registrata nel centrodestra sulle candidature per la presidenza della Provincia di Isernia continua ad animare il dibattito politico. E sulla questione sono diverse le riflessioni del consigliere comunale di Palazzo San Francesco Gianni Fantozzi, capogruppo dei Popolari. Da parte sua un’analisi della situazione e anche l’invito a sostenere il sindaco di Frosolone Felice Ianiro, perché è lui il candidato che, ufficialmente, la coalizione ha espresso.

“Sono un elettore del centrodestra e mai come in questo momento ho le idee confuse – ha esordito Fantozzi -! La confusione deriva da notizie e dichiarazioni di alcuni personaggi politici interessati all’elezione del presidente della Provincia di Isernia, che stridono enormemente con coloro che, come me, hanno votato e forse continueranno a votare per i candidati del centrodestra. Leggo che il tavolo politico appositamente riunito per l’individuazione del candidato per la presidenza ha trovato l’accordo (tranne Michele Iorio) sul sindaco di Frosolone. E come spesso accade qualche detrattore politico (sic!) al quale non va bene questa scelta cerca di personalizzarla attribuendo a Vincenzo Niro (Popolari per l’Italia) e a Salvatore Micone (Udc). Nulla di più falso! Il nome risulta essere stato generato dal tavolo politico del centrodestra al quale avevano partecipato gli onorevoli Annaelsa Tartaglione e Aldo Patriciello come rappresentanti di Forza Italia, Vincenzo Cotugno come rappresentante della lista Orgoglio Molise, Vincenzo Niro in rappresentanza dei Popolari per l’Italia, Salvatore Micone per l’UDC, Michele Iorio e Filoteo Di Sandro per Fratelli d’Italia. Quindi tavolo politico del centrodestra ottimamente rappresentato”.

In corsa, per la conquista del vertice dell’ente c’è, come è noto, il sindaco di Venafro. “Ho letto e ascoltato le dichiarazioni del candidato Alfredo Ricci – ha detto ancora Fantozzi -, il quale con molta forza e determinazione ha dichiarato che la sua candidatura è al di fuori di tutti i partiti e che lui non fa riferimento ad alcuno dei partecipanti al tavolo politico. Allora abbiamo due candidati, uno espressione del centrodestra scelto dal tavolo politico a ciò deputato e un altro che si è dichiarato al di fuori dei partiti e distante dalle decisioni prese dai rappresentanti del centrodestra. Devo desumere che tutti gli amministratori che fanno riferimento al centri destra devono votare per il sindaco di Frosolone perché espressione del tavolo di coalizione e quindi, come logica deduzione, che tutti coloro che - apertamente o, come accade di frequente, sottotraccia - appoggiano l’altro candidato, si pongono fuori di fatto fuori dal centrodestra. Noi poveri elettori e fedeli nei secoli ai rappresentanti di centrodestra saremo molto attenti all’evoluzione che avrà questa consultazione elettorale e pronti a far pagare dazio elettorale a coloro i quali predicano bene e razzolano male. Una raccomandazione che intendo rivolgere a tutti gli amministratori eletti con i voti dei cittadini che credono ancora nella lealtà e negli impegni che si vanno ad assumere”.

Invito naturalmente rivolto soprattutto a quei sindaci - compreso il primo cittadino di Isernia Giacomo d’Apollonio – che non hanno ancora espresso una posizione chiara in merito alle consultazioni del 25 agosto. A loro la richiesta di sostenere Ianiro, vero candidato del centrodestra, senza fare scherzi.

