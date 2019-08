Campobasso come Tunisi: caldo da ‘bollino rosso’, temperature fino a 38 gradi

Il capoluogo molisano unica città italiana per due giorni interessata dall’allerta di livello 3 del ministero della Salute

CAMPOBASSO. L’anticiclone africano investe il Molise e Campobasso si prepara a registrare temperature superiori a quelle di Tunisi, con picchi fino a 38 gradi.

‘Bollino rosso’, domani venerdì 9 agosto e sabato 10 agosto, con Campobasso per il momento unica città italiana interessata dall’allerta di livello 3, la più alta, del ministero della Salute.

Si annunciano dunque giorni di fuoco, con il caldo che si rinforzerà all’inizio della prossima settimana. Un clima rovente e condizioni generali di afa. Caratteristica proprio dell’anticiclone africano. E della quarta ondata di calore dell’estate 2019.

Condizioni estreme, in grado di influire sulla salute dei cittadini ed in particolare delle fasce più vulnerabili della popolazione: anziani, bambini, persone malate. Per loro l’invito dei medici a non uscire nelle ore più calde della giornata e a bere molto, per non disidratarsi.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale