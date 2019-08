Isernia, Toma in Consiglio provinciale: pronto a chiedere la modifica del decreto Balduzzi

Il governatore presente all'adunanza pubblica in Provincia annuncia la richiesta di deroga alla legge che finora ha condannato il Molise a pesanti tagli sulla sanità pubblica. GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

ISERNIA. La strada per 'salvare' il Molise e la sua sanità pubblica risiede nella deroga al decreto Balduzzi. Lo afferma il presidente della Regione Donato Toma, presente in Consiglio provinciale per la seduta monotematica sulla sanità, organizzata in forma di adunanza pubblica.

Un problema tutto politico, che andava risolto in passato in Conferenza Stato-Regioni, ma per il quale Toma giura di potersi giocare le sue carte. Il governatore ha ribadito di avere le mani legate a causa del commissariamento. Poi ha dato alcune anticipazioni sul futuro del settore: a cominciare dalla necessità di finanziare una piazzola di elisoccorso a Pozzilli e, a seguire, ad Agnone e Termoli.

Fondamentale, per salvare le specializzazioni degli ospedali di Isernia, Agnone e Venafro, ottenere il Dea di II livello a Campobasso e di I livello a Isernia. Ipotesi perseguibile solo con la deroga al Balduzzi. Occhi puntati anche sul punto nascita del Veneziale, che da ottobre prossimo dovrà essere riesaminato dall'apposito Comitato Percorso Nascita Nazionale, dopo aver ottenuto una prima deroga l'anno scorso. Nel ribadire una visione della sanità diversa da quella dei commissari, Toma ha chiarito di essere sostenitore della proposta di legge del sottosegretario leghista Coletto che vedrebbe l'eliminazione dei commissariamenti e l'affiancamento delle regioni virtuose in termini di gestione dei fondi per la sanità a quelle in Piano di rientro.

