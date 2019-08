Crisi di Governo, Conte firma il Cis ‘Capitanata’: dobbiamo concludere anche in Molise

Lo ha detto il presidente del Consiglio, oggi a Foggia, annunciando vicinanza ai sindaci, agli amministratori e ai cittadini

CAMPOBASSO. Crisi di Governo, il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha firmato oggi a Foggia il Cis ‘Capitanata’ e ha garantito il suo impegno per portare avanti il Contratto di sviluppo del Molise: 220 milioni di euro, che rappresentano linfa vitale per lo sviluppo della regione. Finanziamenti importanti, che si spera di salvare anche in caso di interruzione anticipata della legislatura.

"Tutti insieme, cari sindaci, amministratori e cittadini dovremo lavorare. Io sarò al vostro fianco per la passione civica che mi caratterizza, comunque sarò al vostro fianco – le parole di Conte - Abbiamo avviato altri progetti che non possono essere abbandonati a se stessi. Confidiamo di concludere quello per il Molise, che contiamo di sottoscrivere nei prossimi giorni, mentre sta partendo quello per la Basilicata. Due sono stati preannunciati e partono anche per la Calabria. Dovremo poi estendere questa operatività anche alla Sicilia".

Parole, quelle pronunciate oggi dal presidente Conte, che rassicurano chi, sindaci in testa, contava sui fondi del Cis Molise per avviare progetti importanti. Messi in discussione dai tempi e dai modi della crisi di Governo.

"Abbiamo creato una sinergia di sistema – ha quindi precisato il premier - il singolo progetto non è più una monade isolata, ma viene moltiplicato in un quadro complessivo. La fase attuativa richiede un intenso sforzo e non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia". Ma per il Sud - ha concluso - occorrono misure straordinarie e lo dico anche a futura memoria".

Carmen Sepede

