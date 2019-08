Cis Molise, via libera dal Comune di Isernia all’accordo per il progetto sui tratturi da 129 milioni

Approvato a maggioranza, quasi al photofinish, dall’assise civica lo schema di intesa con il Comune di Campodipietra

ISERNIA. Approvato a maggioranza dal Consiglio comunale di Isernia, sullo scadere dei termini, lo schema di accordo con il Comune di Campodipietra per il progetto “Sviluppo turistico lungo i tratturi molisani”, finanziato per 129 milioni di euro dal Cis Molise.

Un progetto che mette insieme 62 amministrazioni della regione e che vede come capofila il Comune di Campodipietra, appunto, a cui sono stati destinati oltre la metà dei finanziamenti stanziati in una prima fase per la realizzazione di 66 ‘sotto-progetti’.

Lo stesso prevede degli interventi di promozione del turismo lento e quindi di rivitalizzazione delle cosiddette ‘autostrade verdi’ Celano-Foggia, Lucera-Castel di Sangro, Pescasseroli-Candela, con la costruzione di un’ippovia e di una pista ciclabile e pedonale e di tutte quelle opere, dalla cartellonistica ai gazebo, che servono a rendere fruibili i percorsi.

Ma non è tutto. In particolare per Isernia si tratta di completare, con ben 13 milioni di euro, l’ormai famigerato Auditorium Unità d’Italia, per realizzarvi all’interno, tra le altre cose, percorsi di alta formazione e una sede universitaria. Il Comune sarà stazione appaltante, mentre la fase della progettazione esecutiva spetterà a Invitalia.

