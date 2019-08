Sparisce il Polo museale regionale. Col decreto Bonisoli Molise accorpato all’Abruzzo

La riorganizzazione voluta dal ministro per i Beni e le Attività culturali prevede 10 Direzioni territoriali

CAMPOBASSO. Sparisce il Polo museale regionale del Molise. Al suo posto, nella riorganizzazione del Mibac, voluta dal ministro per i Beni e le attività culturali Alberto Bonisoli, compare la Direzione territoriale di Abruzzo e Molise.

E’ quello che prevede il primo decreto ministeriale di attuazione della riorganizzazione interna del ministero, siglato ieri da Bonisoli, dopo l’approvazione avvenuta il 19 giugno da parte del Consiglio dei ministri. Decreto passato al vaglio della Corte dei Conti.

"Il provvedimento – chiarisce il dicastero - contiene disposizioni sull'organizzazione e funzionamento dei Musei statali ed entrerà in vigore il prossimo 22 agosto, introduce le Direzioni territoriali delle reti museali al posto dei Poli museali regionali. Sono 10 e così ripartite: Direzione territoriale delle reti museali del Piemonte e della Liguria, di Lombardia e Veneto, dell'Emilia Romagna, della Toscana, del Lazio, di Abruzzo e Molise, della Campania, della Puglia e Basilicata, della Calabria e della Sardegna.

Istituiti due Musei Nazionali, quello dell'Umbria e quello delle Marche, al posto della Galleria Nazionale dell'Umbria e dell'omologo sito delle Marche, all'interno dei quali transitano i musei non autonomi afferenti agli ex Poli museali di Umbria e Marche. E ancora nascono i Musei nazionali etruschi con sede a Villa Giulia, che ricomprendono i musei etruschi e archeologici nazionali di Chiusi, Rocca Albornoz, Tarquinia, Tuscania, Cerite-Cerveteri, e le necropoli etrusche site nel Lazio (Banditaccia-Cerveteri e Monterozzi-Tarquinia) e in Toscana (Poggio Renzo-Chiusi, Tomba della scimmia-Chiusi).

