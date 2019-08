Cooperazione europea, la Regione lancia la selezione per 22 incarichi co.co.co.

Con l’approvazione di una delibera di Giunta è stata avviata la procedura. I criteri contenuti nelle Linee guida che saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Molise

CAMPOBASSO. Opportunità di lavoro alla Regione, l’esecutivo Toma dà il via libera alla procedura per la selezione di 22 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per le attività relative ai programmi e ai progetti della cooperazione territoriale ed europea e della cooperazione allo sviluppo. Anche in vista della prossima Programmazione 2021/2027.

Procedura avviata con l’approvazione in Giunta di una delibera, la 318 del 9 agosto, che di fatto apre il procedimento e che tiene conto di un elemento: la scadenza imminente degli incarichi dello staff di collaboratori dell’amministrazione regionale.

La copertura finanziaria sarà reperita nell’ambito delle risorse destinate alla Regione Molise e riferite ai programmi della Cooperazione interregionale: Espon; Interact; Interreg Europe; Urbact III; Cooperazione transnazionale: Adriatic – Ionian; MED; Cooperazione transfrontaliera: Italia – Croazia; IPA II Italia – Albania – Montenegro.

L’individuazione delle professionalità sulla base delle Linee guida approvate dalla Giunta, con la procedura che sarà pubblicata sul sito della Regione e sul Burm Molise.

