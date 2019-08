Tasso di crescita delle imprese, Campobasso tra i primi posti in Italia

Positivo il saldo tra iscrizioni e cessazioni di impresa registrato da Unioncamere e Infocamere nel trimestre tra aprile e giugno 2019. Sangalli: “E’ il Mezzogiorno a trainare la crescita”

CAMPOBASSO. Il capoluogo molisano figura nella parte alta della classifica delle province per tasso di crescita delle imprese nel secondo trimestre 2019.

Il buon piazzamento, insieme a numerosi altri centri del Mezzogiorno, è attestato da un report di Unioncamere e Infocamere, in cui è analizzato il dato relativo al saldo tra iscrizioni e cessazioni di impresa nel periodo compreso tra aprile e giugno scorsi.

Al vertice della graduatoria spiccano Lecce e Sassari, che precedono, anche se di poco, addirittura Bolzano, Aosta e Prato. In valori assoluti, però, sono Roma (+3.168) e Milano (+2.570) a segnare i saldi maggiori.

Il vertice di Unioncamere, in un commento riportato dall’Ansa, ha evidenziato come, nel periodo di riferimento, sia il Mezzogiorno a trainare la crescita delle imprese: “Delle 29mila unità in più che risultano al Registro delle Camere di commercio, come saldo tra iscrizioni e cessazioni, quasi 11mila, una su 3, si trovano nelle regioni del Sud. Il meridione mette a segno anche l'incremento relativo più elevato (+0,52%). Non a caso, nei primi 20 posti della graduatoria per tasso di crescita si incontrano 10 province meridionali”.

Oltre a Lecce e Sassari, Vibo Valentia, Pescara, Brindisi, Caserta, Campobasso, Nuoro, Crotone e Palermo.

In ogni caso, in tutta Italia il trimestre si è chiuso positivamente.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale