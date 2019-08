Scuola: oltre cento assunzioni in Molise, ma restano vacanti i posti per matematica e informatica

A fronte delle disponibilità, non ci sono graduatorie da cui attingere. Nei giorni scorsi le immissioni in ruolo per i docenti

CAMPOBASSO/ISERNIA. Al via nei giorni scorsi le immissioni in ruolo per i docenti molisani. Stando ai dati diffusi dalla Cgil di settore, in 110 sono stati assunti a tempo indeterminato: 70 nella provincia di Campobasso e 40 in quella di Isernia.

Ma un dato - rilanciato dal sito Orizzonte Scuola - emerge su tutti: il numero delle nomine in ruolo effettuate è di gran lunga inferiore al contingente attribuito dal MIUR, infatti circa 90 posti disponibili per le scuole secondarie di I e II grado non sono stati attribuiti perché non ci sono graduatorie da cui attingere.

In particolare, in provincia di Campobasso nessuna assunzione è avvenuta per le classi di concorso A026 e A027, ossia in Matematica e Matematica e fisica alle superiori, nonostante la disponibilità di 15 posti. Stessa situazione anche per quanto riguarda Scienze e tecnologie Informatiche, classe per la quale non è stata effettuata alcuna immissione in ruolo a fronte di 11 posti disponibili, e per le materie di Laboratorio delle scuole superiori, con i 23 posti riservati che risultano ad oggi vacanti.

