Campobasso, il ‘progetto Tratturi’ passa a maggioranza. Sul Cis l’ombra delle elezioni anticipate

L’assise in riunione per dare l’assenso alla deliberazione che mette in rete i 66 Comuni che rientrano nel progetto ‘lanciato’ da Campodipietra. Le minoranze si astengono per l’impossibilità di partecipare agli atti a corredo della delibera e per il ruolo marginale di Campobasso nel progetto. Il consigliere Sallustio lascia Palazzo San Giorgio, al suo posto è entrato Salvatore Murolo. Eletti i due consiglieri da inserire nella commissione per la formazione dell’elenco dei giudici popolari: sono Alessandra Salvatore e Alessandro Pascale

CAMPOBASSO. Consiglio comunale in riunione per l’adempimento delle procedure tecniche legate al progetto ‘Sviluppo turistico lungo i tratturi molisani’ inserito fra i 66 rientranti nella prima graduatoria del Contratto istituzionale di Sviluppo.

L’assise ha dapprima compiuto gli atti necessari alla surroga del consigliere Lorenzo Sallustio che, per motivi personali e legati alla sua attività professionale, ha rassegnato le dimissioni consentendo al collega Salvatore Murolo (nella foto, ndr) di entrare a Palazzo San Giorgio.

Rispetto alle procedure legate al progetto di cui Campodipietra è Comune capofila, occorre dire che la tempistica è stata dettata da Invitalia (che è soggetto attuatore) al quale, entro le 12 di domani, dovranno essere inviati gli estremi dell’atto con il quale il Comune capoluogo prende atto della proposta, sottoscrive l’accordo con tutti gli enti interessati, approva l’accordo autorizzando il legale rappresentante del Comune alla ratifica.

Il sindaco Roberto Gravina ha illustrato le motivazioni dell’urgenza, dettata appunto dai tempi tecnici di Invitalia, invitando i colleghi all’adesione al progetto sui tratturi che ‘vale’ 129 milioni, 391mila euro circa (a fronte degli oltre 200 richiesti inizialmente), coinvolge 66 Comuni molisani, fra i quali Campobasso.

Focus acceso su Taverna del Cortile dove i due bracci tratturali che insistono sull’area comunale sono interrotti dal passaggio di una strada. Per ricollegarli, nel progetto che potrebbe essere finanziato con circa 5 milioni (a fronte dei 10 inizialmente richiesti), dovrebbe essere realizzato un ponte pedonale che prevede il passaggio anche delle mandrie che, per compiere la transumanza, attraversano il Molise per raggiungere la Puglia lungo le ‘autostrade verdi’. Nell’area di Taverna del Cortile non insistono strutture comunali che potrebbero essere ristrutturate e così, come ha spiegato il sindaco Gravina, dopo un iniziale sopralluogo si è deciso di destinare i fondi collegati e ‘investire’ circa 2 milioni di euro nell’area di Monte Vairano che è attraversata da due bracci tratturali. Quindi nella zona, oltre alla riqualificazione dell’area archeologica e al ricongiungimento dei due tronconi di tratturo, dovrebbe essere realizzato anche un parco avventura.

La discussione si è animata, dai banchi delle minoranze, sui tempi stretti per lo studio e la verifica del progetto, sulle possibili e paventate ‘consulenze esterne’ che coinvolgerebbero pezzi storici del centrosinistra che avrebbero appoggiato il Movimento 5 Stelle al ballottaggio (è Colagiovanni a tirare in ballo, facendo nomi e cognomi, il dem Natarelli), sulla necessità di ‘pensare’ e realizzare prima le infrastrutture vitali per il territorio e Campobasso come una moderna rete ferroviaria e arterie stradali degne di tale nome, sul ruolo marginale che avrà il comune capoluogo nell'ambito di questo progetto 'scritto' dall'amministrazione di Campodipietra, sulla recente cancellazione del Polo museale regionale che di fatto segna un punto a sfavore per l'intero territorio regionale, sui possibili effetti dell'attuale crisi di Governo che potrebbe di fatto ‘fermare’ ogni tipologia di progetto di sviluppo e di finanziamento. Come del resto l’era Renzi insegna.