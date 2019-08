Svago e offerta culturale: Isernia penultima in Italia, non molto meglio Campobasso

La fotografia impietosa scattata dal Sole24Ore sull’indice del tempo libero speso sul territorio da residenti e turisti

CAMPOBASSO/ISERNIA. La regione continua a non decollare in termini di turismo e cultura. E se resta ancora valido il tormentone ‘Il Molise non esiste’, si scopre che, quando si tratta di classifiche generali, le sue due province spiccano il più delle volte per performance non proprio soddisfacenti.

Un’istantanea piuttosto impietosa ‘scattata’ dal Sole24Ore emerge, infatti, per quanto concerne l’indice del tempo libero. Il noto quotidiano ha voluto fotografare il benessere degli italiani nelle 107 province attraverso dodici indicatori che rilevano l’attrattività turistica, alcuni servizi per lo svago della popolazione e l’offerta culturale.

Ed ecco che subito spiccano il penultimo posto in graduatoria per Isernia e l’81esimo per Campobasso. Piazzamenti che la dicono lunga sulla situazione nostrana, quando ci si discosta dai piaceri del cibo.

Il Sole24Ore analizza il tempo speso sul territorio da turisti e residenti, tra bar e ristoranti, librerie e agriturismi, cinema, teatro e mostre.

Ebbene, se Rimini e la Rivera Romagnola svettano, da fanalino di coda la fanno gran parte delle città del Sud che pure avrebbero da offrire ma dimostrano di ‘non sapersi vendere’.

La classifica generale – frutto della media dei punteggi ottenuti dai territori nei singoli indicatori – mette sul podio due grandi città d’arte come Firenze e Venezia, seguite da Trieste, Milano, Siena, Grosseto, Livorno, Gorizia e Pisa. In fondo, invece, figurano nell’ordine Enna, Isernia e Agrigento.

Le province molisane non riescono a trainare il turismo neanche con gli agriturismi, come accade invece per i centri della Toscana. Necessari a questo punto maggiori e soprattutto costanti investimenti nel settore, esteso alla cultura.

L’Emilia Romagna insegna, che si possa finalmente imparare. E contare pure sulle opportunità derivanti dal Cis.

