Bretella di Venafro non prevista da Anas, Stato e Regione ma la Cgil rilancia l’opera

Secondo il sindacato il progetto va ripreso per le sue ricadute positive sul territorio in termini di inquinamento, viabilità e lavoro

VENAFRO. Torna alla ribalta della cronaca la questione della realizzazione della Bretella di Venafro, collegamento tra la SS6 Casilina e la SS85 Venafrana, specie alla luce dei dati sempre più allarmanti sull’inquinamento nella Piana.

È la Cgil a risfoderare il tema lanciando l’allarme: “L’opera, dalla documentazione in nostro possesso, non è prevista nel vigente contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Molise e l’Anas.

Secondo gli esponenti regionali il progetto sarebbe stato accantonato per motivi ‘tecnici’. Tuttavia il sindacato rilancia l’opportunità dell’opera, la cui progettazione definitiva sarebbe stata già pagata, evidenziandone le ricadute sull’inquinamento, la viabilità e il lavoro.

“La Cgil – si legge in una nota - sta lavorando con tutte le sue strutture locali e nazionali per provare a fare una ricognizione documentale del complesso iter procedurale e burocratico e per provare a capire se, aldilà dei contrastanti annunci, ci sono ancora i margini (e la volontà politica) per la redazione del progetto esecutivo e per la cantierizzazione dell’opera, la cui progettazione definitiva è stata già pagata; opera che apporterebbe indubbi vantaggi non solo alla collettività venafrana, in termini di riduzione dell’inquinamento da traffico urbano e in termini di vivibilità urbana ma anche all’intero sistema di mobilità molisana ed extra regionale considerata la collocazione strategica dell’opera stesa che costituirebbe snodo agevolato in direzione Roma/Napoli.



Appare superfluo sottolineare – prosegue la nota - che in una regione in ginocchio per mancanza di lavoro e per blocco pluriennale di cantieri e di grandi opere (solo annunciate) una operazione del genere costituirebbe occasione di rilancio per i livelli occupazionali di un settore oltremodo martoriato dalla crisi, quello dell’edilizia appunto, e darebbe una boccata d’ossigeno ad un vasto indotto della bistrattata economia locale”.

Alla luce di tali considerazioni la Cgil, con il proprio Dipartimento Infrastrutture, annuncia di aver già programmato per il mese di settembre, in accordo con la Confederazione e con le categorie interessate, un convegno di approfondimento sulle questioni citate, “che sarà l’occasione per creare un ampio fronte di confronto e condivisione con le comunità locali e per provare a costruire un percorso, finalmente chiaro, relativo ad un progetto che risolverebbe tanti problemi in un’area oltremodo provata da inquinamento ambientale e dagli effetti della devastante e ormai ultradecennale crisi economica”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale