Il colonnello Luciano Sammarone è il nuovo direttore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Giungono dai social gli auguri del sindaco di Capracotta Paglione, di cui il militare è originario

CAPRACOTTA. Nuovo direttore per il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: si tratta Luciano Sammarone, 54 anni, colonnello dei carabinieri Forestali, comandante dell’Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità, di Castel di Sangro ma originario di Capracotta. Origine orgogliosamente rivendicata dal sindaco Candido Paglione che, sui social, esprime “il più vivo compiacimento per il prestigioso incarico. Un traguardo importante e meritato che va a certificare le sue note capacità professionali che si aggiungono alle doti umane. Sono sicuro che saprà raccogliere anche questa nuova sfida e portare il Pnalm a livelli ancora più alti. Buon lavoro e ad maiora caro Luciano, con la certezza che da oggi abbiamo una persona giusta al posto giusto e un interlocutore valido e competente anche per le istituzioni locali”, chiude Paglione.

Sammarone vanta un curriculum di alto profilo, con competenze molto specifiche. Una laurea in Scienze Forestali, conseguita con lode, all’Università degli Studi di Firenze. Numerosi gli incarichi ricoperti. È stato comandante provinciale del Corpo Forestale di Isernia, componente del tavolo tecnico Patom, della Regione Molise, e prima capo del coordinamento territoriale per l’ambiente per il Pnalm, e responsabile nazionale nell’ambito del progetto Life Arctos, del coordinamento delle squadre addette alla gestione delle emergenze.

Pietro Ranieri

