Disagi alla viabilità nelle aree interne: i sindaci del basso Molise chiedono un incontro a Toma

Nove i comuni che hanno sollecitato il confronto. Mezzi pesanti e traffico deviato dalla Bifernina alla base della sollecitazione



CAMPOBASSO. Un incontro con il presidente della Regione sulla questione della viabilità. Questo è ciò che chiedono a gran voce nove sindaci dei comuni basso molisani: Bonefro, Casacalenda, Montelongo, Montorio nei Frentani, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Rotello, Provvidenti, Colletorto.

A creare disagio, come spesso avviene, è lo stato di salute delle varie arterie stradali, sulle quali sono stati anche previsti finanziamenti per la miglioria. In alcuni tratti, però, i lavori sono ancora fermi e così i mezzi pesanti scelgono di attraversare le piccole strade di paese per giungere a destinazione. Da qui l’appello dei sindaci: “La rete viaria che collega la nostra area al capoluogo - spiegano - oltre a costituire la principale arteria stradale per numerosi comuni del territorio, svolge un importante ruolo di asse viario alternativo alla Fondovalle Bifernina.

Lungo le strade provinciali che attraversano il comune di Bonefro e gli altri comuni dell’area, infatti, sempre più spesso assistiamo al passaggio di mezzi pesanti e di altri veicoli che percorrono le nostre strade alternative alla trafficata Bifernina. Pertanto - concludono i primi cittadini - per sottolineare l’importanza strategica della viabilità locale, si chiede un urgente intervento volto ad accelerare i lavori di ripristino delle opere viarie come il viadotto Bovara”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale