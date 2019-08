Ufficio scolastico regionale, cambio al vertice: Amanda Ferrario sostituisce Sabatini

In piena crisi di Governo il ministro della Lega Bussetti nomina i nuovi dirigenti



CAMPOBASSO. Gli ultimi segni di vita del Governo ricadono direttamente sul mondo della scuola. Il ministro dell’istruzione Mario Bussetti avrebbe designato sul filo di lana nuovi incarichi negli uffici scolastici delle diverse regioni italiane. Scelte che già stanno facendo discutere e che potrebbero creare non poche frizioni nel mondo della formazione.

Dalla testata specializzata ‘Tecnica della scuola’ arriva subito l’affondo: “Nomine imbarazzanti” il commento indirizzato direttamente all’autore di tali provvedimenti. A Bussetti, infatti, si rimprovera il metodo e il merito delle scelte dirigenziali. Il ministro avrebbe favorito alcuni nomi a lui più vicini a svantaggio di altri. È il caso di Luciana Volta, vice direttrice dell’ufficio scolastico regionale della Lombardia da nove anni, conoscente di lunga data dello stesso ministro e adesso nominata a capo del dipartimento regionale della Liguria. Motivi di opportunità, il suo commento.

Anche il Molise entrerebbe in scena in questa girandola di incarichi. L’attuale direttrice dell’ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini sarebbe a breve sostituita da Amanda Ferrario, anche lei indicata come stretta collaboratrice di Bussetti, avendo lavorato in questi mesi al dicastero dove coordina il gruppo valutazione. «Voci infondate», la sua replica ma l’attenzione sulla questione resta molto alta.

