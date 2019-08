La mannaia di Ferragosto sul Polo museale del Molise. Calenda: regione terra di soppressioni

Lo ha detto la consigliera regionale, in merito al decreto firmato dal Ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, che sancisce la sparizione di un altro presidio territoriale

CAMPOBASSO. Polo museale del Molise accorpato all’Abruzzo, con il decreto del ministro per le Attività e i beni culturali Alberto Bonisoli, per la consigliera regionale Filomena Calenda “si tratta dell’ennesimo danno per una regione che negli ultimi anni ha già visto sottrarsi tanti presìdi istituzionali”.

Provvedimento attuato con quello che la stampa nazionale ha definito decreto ‘ferragostano’, approvato lo scorso 19 giugno dal Consiglio dei Ministri e divenuto effettivo il 22 agosto.

“Ormai il Molise è terra di soppressioni ed accorpamenti – ha dichiarato Calenda – e non può certo renderci la medicina meno amara il fatto che questo atto sciagurato, criticato aspramente dai maggiori esperti del settore dei beni culturali, abbia calato la propria mannaia anche su altre regioni. L’atto firmato da Bonisoli, ormai ex ministro, contiene le disposizioni sull’organizzazione e sul funzionamento dei musei e prevede lo scioglimento dei Poli museali. Al loro posto – prosegue Calenda – nascono le direzioni territoriali delle reti museali. Dieci in tutto, e il Molise è stato accorpato all’Abruzzo”.

“Dopo appena cinque anni – ha aggiunto - il Polo museale regionale scompare e con esso scompaiono, o quanto meno si affievoliscono di molto, le speranze di poter dare concretezza e visibilità ad un settore che potrebbe essere strategico per la nostra regione. Il rammarico è che nell’ultimo periodo c’erano stati segnali di rilancio delle attività poste in essere dalla Soprintendenza ed ora, con la riorganizzazione voluta da Bonisoli, tutto torna in discussione o viene addirittura vanificato”.

“La speranza – ha concluso la consigliera regionale – è che si possa rivedere questo provvedimento e tornare, quindi, ad avere una direzione territoriale molisana, che si dedichi appieno alla valorizzazione dei siti e del patrimonio culturale della nostra regione".

