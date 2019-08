Ricci presidente: fallito il blitz di Niro, Micone e Patriciello. Iorio chiede la verifica politica

Il già presidente della Regione non lesina critiche all’indirizzo della politica arrogante e presuntuosa” e della linea dettata "da chi vuole solo accrescere il proprio potere”

ISERNIA. Come in un gioco di specchi, anche nel piccolo Molise chi (in politica) troppo vuole, nulla stringe. E così, il dopo elezioni per la presidenza della Provincia di Isernia, apre la strada ad una crisi politica nel centrodestra nella quale ‘affonda il coltello’ come spesso accade ultimamente, il già presidente Iorio.

Sostenitore della candidatura di Alfredo Ricci, primo cittadino di Venafro e neo vertice dell’ente di via Berta, Michele Iorio, nel complimentarsi per la vittoria, accusa quella parte di centrodestra che ha voluto tirare troppo la corda.

“La vittoria di Ricci rappresenta il fallimento di quella parte dell’attuale maggioranza regionale che fa leva sull’arroganza e sulla presunzione. La linea dettata da coloro che hanno inteso la politica solo come un contenitore in cui accrescere il proprio potere, è stata punita dagli amministratori locali che non hanno visto speranze e segnali per un futuro vivibile”.

Fin troppo chiari i ‘rimandi’ alla parte di centrodestra che ha deciso di ‘sacrificare’ il neo sindaco di Frosolone, nella fattispecie i Popolari per l’Italia, l’Udc che si riferisce al presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone e una parte di Forza Italia, rappresentata dall'eurodeputato Aldo Patriciello, che non avrebbe sostenuto il primo cittadino di Venafro.

“All’impegno degli amministratori locali che cercano di percorre strade per far tornare a primeggiare il proprio territorio, si contrappone la scarsa credibilità di chi sgomita per dominare e l’ assenza di impegno verso gli interessi del Molise da parte di chi ricopre ruoli chiave in Regione.

Nel rimarcare la mia ormai nota contrarietà a questo modus operandi – sottolinea ancora Michele Iorio - credo che lo stesso presidente Toma non possa non prendere atto di quanto accade oggi, già successo peraltro alle elezioni comunali di Campobasso. Si tratta infatti della seconda bocciatura verso questo tipo di politica.

E’ necessario che Toma faccia una seria e vera riflessione che porti ad una verifica politica all’interno della maggioranza e assuma i conseguenti provvedimenti”.

Michele Iorio non molla affatto la presa: accende lo scontro politico e ‘approfitta’ della spaccatura della maggioranza che sostiene il governatore Toma e che si palesata, ancora una volta.

