Sanità, tempi di attesa: molisani armati di pazienza, per una visita oculistica se ne parla la prossima estate

I dati del monitoraggio effettuato lo scorso primo agosto dall’Asrem e pubblicati sul sito dell’Azienda sanitaria regionale

CAMPOBASSO. Tempi biblici, ma purtroppo non è una novità. Per sottoporsi ad una visita specialistica o ad un esame diagnostico presso le strutture sanitarie del Molise occorre armarsi. Di pazienza, sia chiaro.

Quella 'di Giobbe' potrebbe anche non bastare visti i risultati del monitoraggio sui tempi medi di attesa effettuato dall’Asrem lo scorso primo agosto e pubblicato sul sito dell’Azienda sanitaria regionale. Dati rilanciati dall’Ansa.

Occorrono 16 mesi (da adesso fino al 31 dicembre 2020) per sottoporsi ad una visita specialistica urologica al Poliambulatorio Asrem di Frosolone (Isernia). Tempi lunghi anche per altre prestazioni sanitarie: 11 mesi (1 luglio 2020) per una visita oculistica all'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso, 8 mesi (20 aprile 2020) per sottoporsi a un'ecografia all'addome o al seno.

Per una mammografia monolaterale all’Ospedale di Isernia tocca aspettare il 10 febbraio, per lo stesso esame ma da effettuarsi al San Timoteo di Termoli, la prima data utile è il 20 aprile 2020. Per una risonanza magnetica al cervello, al Veneziale, se ne parla a gennaio 2020; per un eco color doppler al Cardarelli invece tocca aspettare il 19 marzo del 2020. Qualche giorno in più a Larino dove la prima data utile è il 25 marzo.

Se invece il paziente molisano (o forse sarebbe il caso di dire il molisano paziente?) dovesse aver bisogno di un eco colo doppler tronchi sovraortici, al San Timoteo di Termoli potrà recarsi solo dal 15 giugno prossimo. Una biopsia endoscopica dell’intestino, presso il distretto sanitario di Larino, è possibile solo dal 17 marzo 2020, lo stesso esame al san Timoteo non sarà eseguibile fino al 3 giugno 2020. Prima data utile per un elettrocardiogramma a Montenero di Bisaccia il 12 novembre prossimo.

Il test cardiovascolare da sforzo, al distretto di Bojano, non prima dell’11 febbraio 2020; al distretto di Termoli non prima del 29 maggio 2020. E se dovesse essere utile sottoporsi ad un esame del fondo dell’occhio al Cardarelli, bisognerà attendere la prossima estate: il 21 luglio 2020.

Una visita oculistica al Cardarelli è prenotabile solo dal primo luglio 2020, per una visita ortopedica a Termoli si può sperare dal 28 febbraio in poi; l’otorinolaringoiatra dell'ospedale di Campobasso potrà visitarvi solo dal 6 febbraio prossimo.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale