Isernia, ancora lezioni a Miranda per gli alunni della Materna San Giovanni Bosco

Si torna in classe il 16 settembre e, fino a fine mese, i bimbi della scuola dell'infanzia resteranno nei locali della Calabrese. L'assessore De Toma: altre soluzioni non convenienti, per ora

ISERNIA. Nuovo anno scolastico ormai alle porte, con le lezioni fissate per il 16 settembre. E anche quest'anno, per gli alunni della scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco, si torna in classe nei locali dalla Calabrese srl sita presso il Pip di Miranda, come già l'anno scorso.

Lo si apprende da una recente delibera della Giunta di Palazzo San Francesco con cui è stato prorogato, fino al 30 settembre, il contratto di affitto per l’immobile che ormai da qualche anno ospita la materna. Come si ricorderà, lo scorso inverno ‘saltò’ la trattativa avviata con i privati per la locazione dello stabile di via Berta, un tempo sede dell’ex concessionaria Saci. Per questo, negli ultimi mesi, si sono cercate soluzioni alternative. Tra queste si è valutata la possibilità di individuare altri locali, ma anche di utilizzare delle strutture prefabbricate in legno per accogliere i bambini in attesa dell’avvio e del completamento dei lavori nella sede storica di corso Garibaldi. Ma da un'analisi dell'ufficio tecnico comunale, in termini costi-benefici, quest'ultima soluzione per ora non sarebbe conveniente.

"Nei giorni scorsi – ha spiegato l’assessore comunale all’Istruzione Sonia De Toma – l’ufficio tecnico ci ha consegnato una relazione. Per i tecnici, i prefabbricati non sono abbastanza confortevoli e non sono risultati sufficientemente adeguati sul piano della funzionalità. Alla luce della relazione ci siamo riservati di chiedere altri preventivi e continuare a valutare altre soluzioni. Nel frattempo, presso lo stabile dell’area Pip si stanno eseguendo dei lavori per migliorare la luminosità delle aule. Sono in corso anche altri interventi per rendere lo stabile ancora più adeguato alle esigenze della popolazione scolastica. Inoltre – ha aggiunto – di concerto con i proprietari dell’immobile e con il Comune di Miranda provvederemo al miglioramento della viabilità, con lavori sulla strada di accesso all'edificio". Pertanto, almeno fino al 30 settembre lezioni presso i locali della Calabrese. Ma la sensazione è che altre soluzioni, all'orizzonte, non se ne vedano, per adesso. Dunque la permanenza potrebbe protrarsi più a lungo, anche quest'anno.

In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, inoltre, sono in corso anche altri interventi nelle scuole di competenza dell’ente di Palazzo San Francesco. "Presso l’istituto ‘Giovanni XXIII di San Lazzaro – ha detto ancora De Toma – è stata sistemata la rampa di accesso per disabili, come richiesto dal dirigente scolastico. Mentre nell’edificio di via Umbria che ospita alcune classi della San Giovanni Bosco sono state installate nuove finestre e interventi analoghi sono stati eseguiti nel polo di San Leucio".

