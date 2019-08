Aia approda in Molise. Investimento milionario e 30 nuovi posti di lavoro

L’insediamento nelle piane di Larino, dove l’azienda conta di produrre fino a un milione di pulcini a settimana

LARINO. Trenta posti di lavoro e un investimento di oltre 18 milioni di euro. Aia aprirà l’incubatoio per l’allevamento dei pulcini nella piana di Larino. La notizia, annunciata da tempo, è stata ufficializzata, dopo la firma dell’accordo tra l’azienda avicola, leader del settore, e il Comune di Larino.

I pulcini prodotti in Molise, fino a un milione a settimana, dovrebbero essere poi inviati in Puglia, dove hanno sede altri stabilimenti del gruppo, con un collegamento che dalla Bifernina arriverà poi sull’autostrada ‘Adriatica’.

L’insediamento sarà realizzato sui terreni messi in vendita dal Comune, con la possibilità per Aia di beneficiare degli sgravi previsti dalla Zes Molise e Puglia, in via di attivazione. I lavori dovrebbero iniziare nel giro di qualche settimana. Completato l’impianto il via alle assunzioni.

