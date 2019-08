Centrodestra spaccato, Toma pronto al rimpasto di Giunta

Il presidente della Regione glissa sulla paventata crisi di maggioranza, ma molti assessori sarebbero ormai al palo



CAMPOBASSO. “Non entro nelle questioni di partito, ma garantisco che non c’è nessuna crisi all’orizzonte”. Così il presidente della Regione Donato Toma risponde alle domande sulle possibili ricadute politiche che il cambio di Governo nazionale potrebbe apportare nella sua legislatura.

Ai microfoni del TGR Molise il governatore sottolinea che “saranno i partiti a decidere. Non sono entrato nel merito delle decisioni della Lega, non lo farò neanche per Forza Italia”. Nessun commento sulle dinamiche nazionali, ma è evidente che l’uscita della Lega dal Governo del Paese, insieme alle diverse posizioni dei partiti di centrodestra, condizioneranno e non poco le prossime scelte. “A settembre – continua Toma – ci sarà una valutazione dell’operato degli assessori, anche alla luce della mutata situazione politica”.

Sotto la lente d’ingrandimento non solo le questioni romane, ma anche le ultime elezioni provinciali ad Isernia che hanno, di fatto, definitivamente segnato un punto di non ritorno all’interno della coalizione. Sia Aldo Patriciello che Michele Iorio non hanno nascosto i loro mal di pancia e anche assessori come Niro e Cotugno hanno preteso un’immediata verifica di giunta. Insomma per il centrodestra molisano sembrerebbe arrivata l’ora della resa dei conti.

