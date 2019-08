Informare i cittadini sulle opportunità del POR, la Regione attiva la newsletter

L’ obiettivo è quello di comunicare le varie attività poste in essere dall’Ente in maniera completa ed esaustiva

CAMPOBASSO. A partire dal prossimo 2 settembre, la Regione Molise attiverà un ulteriore mezzo a supporto dell’informazione e della comunicazione dell’Ente: la newsletter del POR Molise FESR – FSE, un bimestrale che implementa la trasparenza dell’Ente e si pone come strumento al servizio dei cittadini.

Una sintesi informativa diretta e ufficiale, attraverso la quale la Regione Molise intende assicurare il più ampio accesso alle opportunità del POR, ma anche la condivisione degli aggiornamenti attuativi.

«Una modalità di informazione puntuale – spiega il presidente Toma - il più possibile interattiva e radicata nel territorio, che diffonde contenuti di qualità e contribuisce a stimolare la partecipazione attiva degli utenti, in coerenza con l’approccio del Programma operativo regionale che privilegia le occasioni di condivisione.

Il principio della trasparenza – aggiunge - è uno dei pilastri fondamentali su cui poggia l’operato della Pubblica amministrazione. Il nostro obiettivo è quello di comunicare le varie attività poste in essere dall’Ente Regione in maniera completa ed esaustiva. Ciò al fine di creare un canale costante di comunicazione con i cittadini e per mettere costoro nella condizione di esercitare, a pieno titolo, il loro diritto ad essere informati».

Per ricevere la newsletter è sufficiente registrarsi inserendo i propri dati al seguente link: http://moliseineuropa.regione.molise.it/newsletter

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale