Roberti presidente, Forza Italia si gode il risultato: politico e amministratore attento, per noi un grande orgoglio

CAMPOBASSO. Il centrodestra unito, senza divisioni e candidature, conquista il vertice di Palazzo Magno. Il richiamo del presidente Toma, all’indomani delle polemiche sul caso della Provincia di Isernia, che hanno creato fibrillazioni notevoli nello schieramento che governa la Regione Molise e la dichiarazione di lealtà, nei confronti del neo presidente Roberti, provenienti dai Popolari per l’Italia, dall’Udc di Micone e da quella parte di Forza Italia rappresentata dall’eurodeputato Aldo Patriciello, hanno consentito di raggiungere il risultato.

“Una vittoria larga, netta. Che non lascia spazio ad equivoci o recriminazioni – ha detto ieri sera l’onorevole Annaelsa Tartaglione, coordinatrice regionale di Forza Italia, finita nel mirino di parte degli alleati per la gestione della vicenda Isernia -. Francesco Roberti è il nuovo presidente della Provincia di Campobasso perché ha saputo rappresentare al meglio la proposta politica del centrodestra unito e al contempo la voglia di rinnovamento che parte direttamente dal basso.

Un successo nato sulla scia dell'affermazione di Francesco - amico e collega di partito da sempre - al Comune di Termoli, eletto sindaco tre mesi fa dalla stragrande maggioranza dei cittadini dopo anni di lunga militanza nelle fila di Fi e di esperienza amministrativa acquisita sul campo e tra la gente.

Per Forza Italia – rimarca la deputata - è quindi motivo di grande orgoglio e soddisfazione, per l'intero centrodestra un nuovo punto di partenza e un segnale chiaro: si vince se restiamo uniti e se ci schieriamo dalla parte del territorio. Al neo presidente auguro buon lavoro, sarà un onore lavorare subito insieme per il bene del Molise”.

Interviene anche il consigliere regionale di maggioranza Massimiliano Scarabeo che, all’indomani del risultato delle Provinciali di Isernia, aveva avuto parole distensive nei confronti del caos politico che di lì a poco si sarebbe scatenato. Due candidati per il centrodestra, entrambi definiti ‘ufficiali’ e una lunga scia di polemiche che si sono calmate solo in queste ore.

“Con l'affermazione del sindaco di Termoli Francesco Roberti, eletto Presidente della Provincia di Campobasso, hanno vinto il buonsenso e la coesione sugli obiettivi che si intendono raggiungere nell’interesse dei territori. Quando si mettono da parte le contrapposizioni - sottolinea Scarabeo - e si fa gioco di squadra, le sfide si vincono. Roberti saprà guidare la Provincia di Campobasso con quel senso di responsabilità che finora ha sempre dimostrato, lavorando bene nell’interesse esclusivo della collettività”.

